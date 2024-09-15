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Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка
Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю
фото: Оперативне командування «Північ»/Telegram

Ландсбергіс відвідав Чернігівщину, вивчаючи укріплення оборонних рубежів

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю. Фото він опублікував у своїй соцмережі Х (Twitter).

В Оперативному командуванні «Північ» повідомили, що Ландсбергіс відвідав Чернігівщину, вивчаючи укріплення оборонних рубежів та процес спорудження фортифікацій.

«Тут, на білоруському кордоні, я хочу сказати: пане Лукашенко, залишайтеся за цією стіною», – написав міністр у соцмережі.

Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка фото 1

«Люди, які потребують захисту, не отримують його достатньо. Люди, від яких вони потребують захисту, отримують його вдосталь. Настав час це змінити», – додав він.

Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка фото 2

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув із візитом до Києва.

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, Україна та Литва підписали меморандум щодо співпраці в оборонній сфері. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа повідомив на своїй сторінці в X. Литовський президент пояснив, що меморандум було підписано у рамках оборонно-промислового форуму в Києві.

До відома, 15 серпня Литва передала Києву нову партію військового обладнання, зокрема навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для потреб української армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви. За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.

 

Теги: міністр Міноборони Меморандум Литва президент соцмережі

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