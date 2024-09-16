«Навіть не намагаються вбити Камалу»: Маска здивував замах на Трампа

Маска здивувала, що ніхто не намагається вбити Байдена чи Гарріс

Американський підприємець Ілон Маск, коментуючи у соцмережі X повторний замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа, поцікавився, чому ніхто не намагається вбити демократів. Утім, написав Маск, президент США Джо Байден і без замахів «ходячий труп».

І ніхто навіть не намагається вбити Байдена чи Камалу (віце-президентку Гарріс), – написав підприємець.

Раніше Трамп пожартував, що не зміг завершити гру в гольф через стрілянину. Він уже повернувся до своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді після стрілянини біля його гольф-клубу. Політик після спроби можливого замаху на нього перебуває у гарному настрої і як ніколи сповнений рішучості врятувати країну, як розповіли його знайомі.

До слова, підозрюваним у ймовірному замаху на Дональда Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту.

Нагадаємо, поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.