«Нічні розмови у потягах»: голова МЗС Німеччини пригадала, як працювала із Кулебою

Бербок пригадала плідну співпрацю із Дмитром Кулебою

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що мало з ким працювала так тісно, ​​як із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Довгі розмови у нічних потягах, на G7, на фронті, у Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало з ким я працювала так тісно, ​​як із вами, Дмитре. Ви ставите народ своєї країни вище за себе. Усього найкращого від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до всієї України», – пише в соцмережі X Бербок.

Long conversations on night trains, at the G7, on the frontlines, in Brussels, in front of a bombed-out power plant. There are few people I've worked as closely with as you, @DmytroKuleba. You put the people of your country before yourself. 1/2 pic.twitter.com/e8j9f4MF2w — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 4, 2024

Нагадаємо, до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Заява датована 4 вересня.

До слова Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.