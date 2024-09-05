Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Нічні розмови у потягах»: голова МЗС Німеччини пригадала, як працювала із Кулебою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Нічні розмови у потягах»: голова МЗС Німеччини пригадала, як працювала із Кулебою
Бербок жалкує, що Кулеба йде з посади
фото із відкритих джерел

Бербок пригадала плідну співпрацю із Дмитром Кулебою 

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що мало з ким працювала так тісно, ​​як із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Довгі розмови у нічних потягах, на G7, на фронті, у Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало з ким я працювала так тісно, ​​як із вами, Дмитре. Ви ставите народ своєї країни вище за себе. Усього найкращого від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до всієї України», – пише в соцмережі X Бербок.

Нагадаємо, до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних  справ Дмитра Кулеби. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Заява датована  4 вересня.

До слова Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента.  Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

Читайте також:

Теги: Дмитро Кулеба звільнення Анналена Бербок соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Бронюк мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Лідер гурту «ТІК» звільнився з лав ЗСУ
9 серпня, 22:35
Останніми днями правозахисники отримали докази того, що політв’язнів змушують писати прохання про помилування на ім’я Лукашенка
Лукашенко помилував 30 людей, засуджених «за злочини протестного характеру»
16 серпня, 19:50
Збій у системі Прикордонної служби Канади спричинив затримки в аеропортах
Збій у системі Прикордонної служби Канади спричинив затримки в аеропортах
21 серпня, 00:55
Авторка книги Сара Рейнсфорд - іноземна кореспондентка BBC, чия кар’єра в РФ тривала 20 років. Поїхала з РФ після того, як її оголосили «загрозою безпеці» у 2021
Іноземне видавництво помістило фото українських дітей на обкладинку книги про РФ
23 серпня, 18:12
За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями
Засновника Telegram Павла Дурова обвинувачують у 12 злочинах
26 серпня, 20:19
Шурма в Офісі президента відповідав за економічний напрямок
Президент звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента
3 вересня, 21:33
Із кандидатурою на місце Кулеби ще не визначилися
Міністра закордонних справ можливо відправлять у відставку – ЗМІ
3 вересня, 22:44
Кулеба подав до Ради заяву про відставку
Кулеба подав до Ради заяву про відставку
Вчора, 08:46
Рада відправила у відставку міністра Камишіна
Рада відправила у відставку міністра Камишіна
Вчора, 13:04

Політика

«Нічні розмови у потягах»: голова МЗС Німеччини пригадала, як працювала із Кулебою
«Нічні розмови у потягах»: голова МЗС Німеччини пригадала, як працювала із Кулебою
Кім Чен Ин позбавив життя 30 чиновників через повінь
Кім Чен Ин позбавив життя 30 чиновників через повінь
США пояснили, чому далекобійна зброя не допоможе ЗСУ збивати ворожі літаки
США пояснили, чому далекобійна зброя не допоможе ЗСУ збивати ворожі літаки
Затримання поліцією виявилося повною несподіванкою для Дурова – TF1
Затримання поліцією виявилося повною несподіванкою для Дурова – TF1
The Economist розкриває, коли буде вирішена доля Кулеби
The Economist розкриває, коли буде вирішена доля Кулеби
Дональд Туск розповів, чому Польща не збиває російські ракети
Дональд Туск розповів, чому Польща не збиває російські ракети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
77K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
31K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
29K
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?
29K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua