Буданов пояснив, чому Telegram – це шкідливо

За словами керівника розвідки, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства

Кирило Буданов: «Telegram – це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо»

Засіб зв'язку Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні важко технічно, але можливо.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв’ю «Радіо Хартія».

На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно.

«Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram – це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили», – заявив Буданов.

За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.

«Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб «офізичити» всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся», – сказав Буданов.

Начальник воєнної розвідки також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі «Одноклассники» та «Вконтакте», технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter (Х) не шкідливий для українців.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив допрацювати законопроєкт про регулювання месенджера Telegram. У Верховній Раді проєкт закону має бути зареєстровано до кінця вересня. Допрацювати законопроєкт парламентарі вирішили «у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом». Для цього буде створено робочу групу, також до роботи над проєктом закону долучать і Міністерство цифрової трансформації.