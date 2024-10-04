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Небезпечний тренд серед дітей у мережі: омбудсмен дав пораду батькам

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Небезпечний тренд серед дітей у мережі: омбудсмен дав пораду батькам
Омбудсмен закликав батьків бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі
фото з відкритих джерел

Лубінець: «Чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть»

У соцмережах набирає популярності новий небезпечний флешмобдіти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин, що  може бути небезпечним для їхнього здоров’я та життя. Про це повідомив кповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Щоб запобігти поширенню згубного тренду, він звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити відповідних заходів.

Омбудсмен закликав батьків бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі, і свідомо ставитися до кіберзагроз.

«Чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів», – зауважив Дмитро Лубінець.

Нагадаєио, нове дослідження, представлене на конференції Американської академії педіатрії, виявило тривожну тенденцію: відеоролики про «хромінг» – вдихання пар токсичних побутових речовин – активно поширюються в TikTok, приваблюючи увагу неповнолітніх.

Хромінг, також відомий як «хаффінг», передбачає вдихання токсичних речовин з рідини для зняття лаку, перманентних маркерів, аерозольних дезодорантів та інших побутових предметів. Це викликає короткочасний ейфоричний стан, але має серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів. Крім того, хромінг може призвести до залежності та навіть смерті.

Дослідники проаналізували 109 відеороликів з хештегами #huffing та #chroming в TikTok, які зібрали понад 25 мільйонів переглядів. Виявилося, що 39% творців таких відео – неповнолітні. Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки підлітки особливо вразливі до впливу соціальних медіа та небезпечних трендів.

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Теги: соцмережі діти TikTok Лубінець інтернет

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