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Половина – з Латинської Америки. Командир Другого іноземного легіону розповів, звідки в Україну прибувають іноземні бійці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Половина – з Латинської Америки. Командир Другого іноземного легіону розповів, звідки в Україну прибувають іноземні бійці
Колумбійські добровольці навчаються такмеду. Половина особового складу легіону – латиноамериканці, переважно колумбійці
фото: Другий інтернаціональний легіон

Майор Олександр Якимович: «Латиноамериканці більш запальні – вони не люблять сидіти на позиціях, чекати бою»

Майор Олександр Якимович, командир Другого інтернаціонального легіону, розкрив географію походження іноземних бійців, які воюють за Україну, а також про їхні ментальні особливості. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Якимовича, наразі в легіоні воюють представники понад 30 країн. Спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості добровольців з іспаномовної Америки.

«Зараз 50:50, тобто половина іноземців – латиноамериканці, інша половина – американці та європейці: британці, італійці, грузини, поляки, французи, німці», – зазначив майор.

Олександр Якимович наголосив, що бойові якості бійця не залежать від національності, а від людини. Він навів приклад досвідченого польського легіонера на Покровському напрямку, який під час інтенсивних штурмових дій взяв на себе командування та допоміг утримати ділянку.

Водночас, командир відзначив деякі особливості ментальності. «Наприклад, латиноамериканці більш запальні – вони не люблять сидіти на позиціях, чекати бою, їх це гнітить, а ось вискочити, провести активні дії – їм це більше імпонує», – розповів Якимович.

Серед найекзотичніших країн, представники якої воювали в легіоні, майор назвав Шрі-Ланку, звідки було «двоє дуже потужних кулеметників», які відслужили контракт і повернулися додому.

Також Олександр Якимович розповів, чи є громадяни Росії в легіоні: «У нас немає запитів на службу від росіян». Щодо білорусів, командир зазначив, що «свого часу було багато білорусів. Зараз лишилося кілька хлопців, які від самого початку з нами. Багато хто воювали і перейшли в інші підрозділи».

Нагадаємо, командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповів про особливості служби іноземних бійців в Україні та причини, чому дехто з них не витримує інтенсивності бойових дій. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Олександр Якимович зазначив, що єдина суттєва відмінність між іноземним військовим та громадянином України полягає в тому, що іноземець має право розірвати контракт із ЗСУ через шість місяців служби.

До слова, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, Четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців, 45 діб. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил. Після базової загальновійськової підготовки ми ще продовжуємо навчання у себе в батальйоні.

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Теги: війна іноземці військові Україна

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Половина – з Латинської Америки. Командир Другого іноземного легіону розповів, звідки в Україну прибувають іноземні бійці
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