Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня

Ліквідацію незалежності антикорупційних органів підримали 263 парламентарі

Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП, глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, суд відправив під варту керівника «Лісів України», у трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, окупанти атакували Суми. «Главком» склав добірку новин 22 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Обмеження повноважень НАБУ та САП

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції.

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. У програмі візиту глави ізраїльського МЗС до столиці України – зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою.

Керівник «Лісів України» опинився під вартою

Печерський районний суд обрав запобіжний захід керівнику державного підприємства «Ліси України» Юрію Болоховцю. Його відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі майже 91 млн грн. За даними слідства, за 2021-й фігурант став власником елітної нерухомості в центрі Києва, восьми земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

З метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 млн грн, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника. Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту – використано підставних осіб та фіктивні договори.

Атака на Суми

У вівторок вдень, 22 липня, російські дрони вчергове атакували Сумську громаду. Зафіксовані влучання в Ковпаківському районі міста. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. Після влучань ворожих ударних БпЛА в Сумах також пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок.

Попередньо постраждали двоє людей.

В Україні спалахи гострих кишкових інфекцій

Міністерство охорони здоров'я України зафіксувало три спалахи гострих кишкових інфекцій протягом тижня з 14 по 20 липня. Випадки захворювань зареєстровано у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Загалом захворіло 70 осіб, з яких 19 – діти. Усім пацієнтам надано необхідну медичну допомогу в лікарнях.

Медики наголошують, що кількість захворювань на ГКІ прогнозовано зростає влітку. У зв'язку з цим, МОЗ нагадує про важливість дотримання профілактичних заходів: дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та продукти; не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання; мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати; не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

До слова, триває 1245-й день повномасштабної війни.