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Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня
фото з відкритих джерел

Ліквідацію незалежності антикорупційних органів підримали 263 парламентарі

Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП, глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва, суд відправив під варту керівника «Лісів України», у трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, окупанти атакували Суми«Главком» склав добірку новин 22 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Обмеження повноважень НАБУ та САП

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції.

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. У програмі візиту глави ізраїльського МЗС до столиці України – зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою.

Керівник «Лісів України» опинився під вартою

Печерський районний суд обрав запобіжний захід керівнику державного підприємства «Ліси України» Юрію Болоховцю. Його відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі майже 91 млн грн. За даними слідства, за 2021-й фігурант став власником елітної нерухомості в центрі Києва, восьми земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

З метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 млн грн, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника. Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту – використано підставних осіб та фіктивні договори.

Атака на Суми

У вівторок вдень, 22 липня, російські дрони вчергове атакували Сумську громаду. Зафіксовані влучання в Ковпаківському районі міста. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. Після влучань ворожих ударних БпЛА в Сумах також пошкоджені дитячий майданчик та вікна багатоповерхівок.

Попередньо постраждали двоє людей.

В Україні спалахи гострих кишкових інфекцій

Міністерство охорони здоров'я України зафіксувало три спалахи гострих кишкових інфекцій протягом тижня з 14 по 20 липня. Випадки захворювань зареєстровано у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Загалом захворіло 70 осіб, з яких 19 – діти. Усім пацієнтам надано необхідну медичну допомогу в лікарнях.

Медики наголошують, що кількість захворювань на ГКІ прогнозовано зростає влітку. У зв'язку з цим, МОЗ нагадує про важливість дотримання профілактичних заходів: дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та продукти; не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання; мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати; не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

До слова, триває 1245-й день повномасштабної війни.

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Теги: Суми Верховна Рада НАБУ війна САП

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