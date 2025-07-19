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Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1242-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 177 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Залізничне, Новоданилівка, Плавні Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління та шість інших важливих цілей противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося 38 боєзіткнень. Ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинув сімнадцять керованих бомб, здійснив 351 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 2

Ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 3

За добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 4

Ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 5

У районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 6

Зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Оріхово–Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 7

Ворог здійснив сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро–Калинового.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в бік населеного пункту Філія та у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоторецьке, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 9

Ворог 13 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Камишувахи.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 10

Наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року фото 11

Відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський.

Нагадаємо, триває 1242-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна росія Україна

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2025 року
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