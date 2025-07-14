Британський оглядач зазначив, що питання про поразку України більше не є гіпотетичним

Поразка України стане стратегічною невдачею Заходу

Британське видання The Guardian опублікувало колонку міжнародного оглядача Саймона Тісдалла, у якій він розмірковує про загрозу поразки України та її наслідки для Заходу, передає «Главком». Він зазначив, що незважаючи на неодноразові заклики, світ не зміг зупинити кровопролиття. І все ж Україна, перебуваючи в меншості та з меншою силою, продовжує чинити опір.

«Український героїзм посеред жахів став настільки звичним, що його сприймають майже як належне. Але оскільки президент Росії Володимир Путін ескалює війну, щоночі обрушуючи терор на Київ та інші міста за допомогою рекордних хвиль озброєних безпілотників, поки підтримка США та мирні зусилля слабшають, а перевантажені українські солдати на передовій стикаються з виснаженням, таке самовдоволення виглядає дедалі недоречнішим», – написав він.

За словами оглядача, питання «що, як Україна впаде?» більше не є гіпотетичним: «Крах України, якщо він станеться, означатиме епічну стратегічну невдачу Заходу, яка відповідатиме або перевершуватиме катастрофи в Афганістані та Іраку».

Він попередив, що негативні наслідки для Європи, Великої Британії, трансатлантичного альянсу та міжнародного права «справді лякають». Тісдалл також звернув увагу, що з кінця 2023 року стало очевидно, що «Україна не перемагає».

«Протягом більшої частини цього року російські війська невблаганно просувалися вперед у Донецьку та інших східних місцях вбивств, незважаючи на ціну. За оцінками, втрати Росії нещодавно перевищили 1 мільйон загиблих і поранених. Проте вони продовжують наступати», – зазначив оглядач.

Він зауважив, що хоча великого прориву з боку Росії не відбулося, для українських захисників війна є щоденною екзистенційною боротьбою: «Те, що їм взагалі вдається продовжувати, вражає».

Тісдалл вважає, що Україні не вистачає людських ресурсів, боєприпасів та ракет-перехоплювачів, а тимчасові успіхи не змінюють базового дисбалансу сил. Він також наголосив, що Путін створив власну «коаліцію охочих» – Китай, Іран, Північну Корею та інших – для підтримки своєї військової машини: «Західний еквівалент, очолюваний Великою Британією та Францією, перебуває у підвішеному стані».

Він додав, що «Трамп, американська мавпа-покровителька капітуляції, залишається найбільшим дипломатичним головним болем Києва».

«Його однобокий 30-денний план припинення вогню був відхилений Москвою, запропоновані ним торговельні угоди між США та Росією були відкинуті. Після місяців наклепів на президента України Володимира Зеленського та підлабузництва перед Путіним, цей « дуже стабільний геній » дійшов висновку, що російський лідер, обвинувачений у воєнному злочині, говорить «дурниці» і йому не можна довіряти. Що ж, уявіть собі. Трамп зараз заявляє, що відновить обмежені постачання оборонної зброї до Києва та, можливо, підтримає додаткові санкції. Але це не стосується політики чи принципів. Його его зачеплене», – зазначив Тісдалл.

Однак експерт зазначає, що не все втрачено: «З Трампом чи без нього, НАТО може зайняти жорсткішу позицію, як тут неодноразово закликали, запроваджуючи повітряні заборонні зони над неокупованою Україною та націлюючись на ракети та безпілотники, що летять назустріч».

Тісдалл зазнає, що зараз найбільш ймовірними здаються два результати: глуха війна назавжди або крах України: «Поразка України та врегулювання на гегемонних умовах Путіна буде поразкою для Заходу в цілому – стратегічною невдачею, яка передвіщає еру постійного, ширшого конфлікту по всій Європі. Для росіян також жоден з результатів не буде означати тривалої перемоги».

Він підсумував, що «Путін, а не Україна, має впасти» і його як «головного архітектора цього жаху», потрібно передати міжнародному правосуддю.

Раніше «Главком» інформував, що президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна боротиметься із масованими російськими атаками на мирні міста. За словами Зеленського, Україна буде продовжувати активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари.

Також «Главком» інформував, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але тільки за умови, що офіційний Київ перед цим капітулює. Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.