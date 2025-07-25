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Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року
Триває 1247-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції українських підрозділів

За минулу добу відбулося 174 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 331 обстріл, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3 760 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Залізничне Запорізької області; Херсон та Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника.го складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Минулої доби українські воїни відбили 25 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаударів, застосувавши при цьому 15 керованих авіабомб, та здійснив 283 обстріли, шість із яких – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог атакував 24 рази. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське, Серебрянка, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив дві спроби прориву в районах Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Окупанти тричі атакували в районі Миколаївки та у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив сім атак неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники зупинили 57 штурмів агресора у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Противник здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Ялта, Воскресенка – у напрямку Темирівки й Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року фото 10
мапа: Facebook/Генштаб

Противник не проводив наступальних дій.

Нагадаємо, триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна фронт

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