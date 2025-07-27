Трамп хотів віддати Путіну Крим та деякі області України – очільниця МЗС Австрії

Майнль-Райзінгер: Трамп, так би мовити, підніс Путіну Крим та кілька східних регіонів України на срібному підносі, до того ж пообіцяв виключити перспективу членства України в НАТО

За словами міністра закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, ситуація, що склалася, доводить очевидне: Україна щиро прагне миру, тоді як Росія відверто цього не хоче

Президент США Дональд Трамп нібито був готовий запропонувати російському лідеру Володимиру Путіну Крим і частину територій України, однак це не зупинило останнього від продовження повномасштабної війни. Про це розповіла міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, передає «Главком».

За словами Майнль-Райзінгер, ситуація, що склалася, доводить очевидне: Україна щиро прагне миру, тоді як Росія відверто цього не хоче. Вона наголосила, що якби Путін був зацікавлений у припиненні бойових дій, то вже б розпочав переговори.

«Трамп, так би мовити, підніс Путіну Крим та кілька східних регіонів України на срібному підносі, до того ж пообіцяв виключити перспективу членства України в НАТО. І що зробив Путін у відповідь? Продовжив криваву війну проти України», – заявила вона.

Очільниця австрійського МЗС також заперечила думку, що Росія нібито здобула перевагу на полі бою. Вона підкреслила, що Кремль несе величезні втрати, які з часом стане неможливо ігнорувати.

«В Росії дедалі більше трун. Економіка перебуває в катастрофічному стані. Вести цю війну Кремлю стає все важче. Путін розуміє, що час не на його боці – саме тому він і діє з такою жорстокою інтенсивністю», – підсумувала Майнль-Райзінгер.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втрачає терпіння й готовність чекати, доки російська сторона погодиться припинити війну проти України. Про це в інтерв'ю Fox News сказав держсекретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

«Я думаю, він (Трамп – «Главком») дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з Володимиром Путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить. Час діяти. І він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів.

Після цього, Трамп назвав Путіна «жорстким хлопцем».

Також американський лідер заявляв, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну.