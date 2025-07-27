Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп хотів віддати Путіну Крим та деякі області України – очільниця МЗС Австрії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп хотів віддати Путіну Крим та деякі області України – очільниця МЗС Австрії
Майнль-Райзінгер: Трамп, так би мовити, підніс Путіну Крим та кілька східних регіонів України на срібному підносі, до того ж пообіцяв виключити перспективу членства України в НАТО
фото з відкритих джерел

За словами міністра закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, ситуація, що склалася, доводить очевидне: Україна щиро прагне миру, тоді як Росія відверто цього не хоче 

Президент США Дональд Трамп нібито був готовий запропонувати російському лідеру Володимиру Путіну Крим і частину територій України, однак це не зупинило останнього від продовження повномасштабної війни. Про це розповіла міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, передає «Главком».

За словами Майнль-Райзінгер, ситуація, що склалася, доводить очевидне: Україна щиро прагне миру, тоді як Росія відверто цього не хоче. Вона наголосила, що якби Путін був зацікавлений у припиненні бойових дій, то вже б розпочав переговори.

«Трамп, так би мовити, підніс Путіну Крим та кілька східних регіонів України на срібному підносі, до того ж пообіцяв виключити перспективу членства України в НАТО. І що зробив Путін у відповідь? Продовжив криваву війну проти України», – заявила вона.

Очільниця австрійського МЗС також заперечила думку, що Росія нібито здобула перевагу на полі бою. Вона підкреслила, що Кремль несе величезні втрати, які з часом стане неможливо ігнорувати.

«В Росії дедалі більше трун. Економіка перебуває в катастрофічному стані. Вести цю війну Кремлю стає все важче. Путін розуміє, що час не на його боці – саме тому він і діє з такою жорстокою інтенсивністю», – підсумувала Майнль-Райзінгер.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втрачає терпіння й готовність чекати, доки російська сторона погодиться припинити війну проти України. Про це в інтерв'ю Fox News сказав держсекретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

«Я думаю, він (Трамп – «Главком») дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з Володимиром Путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить. Час діяти. І він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів.

Після цього, Трамп назвав Путіна «жорстким хлопцем».

Також американський лідер заявляв, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну.

Теги: Австрія росія війна путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Треба, щоб в артилерії був свій захист, свої зенітні екіпажі
Як зенітні дрони можуть врятувати артилерію
28 червня, 22:02
Лях: Починаючи з 2014-го, для кожного слов’янця це особливий день
Слов'янськ відзначив 11 років свободи від окупантів
5 липня, 12:19
В Росії планують оновити систему військової освіти з досвіду війни в Україні
РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті
8 липня, 12:53
Повітряна тривога у Києві тривала майже дев'ять годин
Повітряна тривога у Києві тривала майже дев'ять годин
4 липня, 04:55
Трамп вирішив обкласти митом ліки
Трамп вдарить високими митами по ліках та напівпровідниках – Bloomberg
17 липня, 10:09
Юрій Сиротюк зізнався, якою мовою насправді розмовляють в українській армії
Соратник Фаріон: Російською на фронті не говорять
19 липня, 08:55
64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду
Степногірськ: окупанти скинули бомбу на житлову забудову, є загиблі
18 липня, 07:38
Конвеєр належить Східній гірничорудній компанії
На Сахаліні згорів найдовший у Росії вугільний конвеєр
21 липня, 17:44
Поліція та інші профільні служби працюють на місцях обстрілів
Ракетний удар по Черкасах: Нацполіція показала фото наслідків
24 липня, 09:23

Політика

Трамп хотів віддати Путіну Крим та деякі області України – очільниця МЗС Австрії
Трамп хотів віддати Путіну Крим та деякі області України – очільниця МЗС Австрії
Трамп різко розкритикував Іран за намір продовжити збагачення урану
Трамп різко розкритикував Іран за намір продовжити збагачення урану
США досягли торгівельної угоди з Єврозоюзом
США досягли торгівельної угоди з Єврозоюзом
Торговельна угода США – Європа: Трамп зустрівся з Фон дер Ляєн
Торговельна угода США – Європа: Трамп зустрівся з Фон дер Ляєн
Ізраїль призупиняє військову діяльність у пунктах надання допомоги в Газі
Ізраїль призупиняє військову діяльність у пунктах надання допомоги в Газі
Вучич пояснив, чому Сербія не запровадить санкції проти РФ
Вучич пояснив, чому Сербія не запровадить санкції проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
17K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
3730
Прикордонник проґавив ухилянта на Вінниччині: що вирішив суд
2300
Втрати ворога станом на 27 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua