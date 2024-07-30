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Помер український диктор Василь Манько

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Помер український диктор Василь Манько
Василь Манько помер 29 липня
фото: Микола Канішевський/Facebook

У 77 років помер диктор Українського Телебачення

29 липня помер диктор Василь Манько. Про це повідомив телевізійник Микола Канішевський. 

«29 липня пішов з життя Василь Пантелійович Манько. Старше покоління памʼятає його як провідного диктора Українського Телебачення (Хрещатик, 26)», – зазначив Канішевський.

Помер український диктор Василь Манько фото 1
фото: Микола Канішевський/Facebook

Василю Манько було 77 років.

Працював на Українському телебаченні та був ведучим передачі новин «Актуальна камера», де його колегами були Іван Вовк, Олександр Сафонов, Анатолій Васянович, Тетяна Цимбал, Тамара Чала, Майя Лупар.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в Німеччині на 81-му році життя помер диктор, заслужений журналіст України Анатолій Васянович.

Васянович працював на УТ-1 диктором інформаційних програм «День за днем», «Новини», «Вісті», «Актуальна камера»; дитячої програми «Мультфільм на замовлення»; розважальної «Пісня скликає друзів», а також телевізійних концертів.

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Теги: телебачення журналіст

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