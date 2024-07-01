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Уряд Фіцо розповів про стан здоров'я прем'єра й анонсував його повернення до роботи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд Фіцо розповів про стан здоров'я прем'єра й анонсував його повернення до роботи
Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду
фото: скриншот відео

Найближчими днями прем'єр-міністр може з'явитися перед громадськістю

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що голова уряду Роберт Фіцо, ймовірно, найближчим часом повернеться до роботи після пережитого у травні замаху. Про це він сказав в етері словацького телебачення в неділю, 30 червня, повідомляє портал Aktuality.

За словами Каліняка, Фіцо «поступово наближається» до того, щоб бути в змозі виконувати роботу прем'єр-міністра в повному обсязі. Серед іншого, той брав участь у підготовці до саміту ЄС.

«Не можна сказати, що все йде за планом», – застеріг Каліняк, уточнивши, що замах вплинув на функціонування опорно-рухового апарату прем’єра.

У найближчі кілька днів, за словами Каліняка, прем'єр-міністр Словаччини повинен виступити перед громадськістю, але невідомо, чи особисто, або ж через соціальні мережі – як це вже було на початку червня.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і перепросив перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

Згодом Фіцо вийшов із заявою після замаху та сказав, що не відчуває ненависті до нападника.

До слова, заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде «надзвичайно довгим».

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Теги: телебачення міністр соціальні мережі Фіцо

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