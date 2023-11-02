Помер відомий український ведучий та диктор Анатолій Васянович

Анатолій Семенович пішов із життя на 81 році

У Німеччині на 81-му році життя помер диктор, заслужений журналіст України Анатолій Васянович. Про це 2 листопада повідомив телевізійник Микола Канішевський.

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«Пішов з життя Анатолій Семенович Васянович… Люди поважного віку добре памʼятають його як диктора Республіканського телебачення… Помер Анатолій Семенович на 81 році життя учора (1 листопада – «Главком») в німецькому містечку Вісбаден. Про це повідомила його дружина Зоя», – написав він.

Канішевський нагадав, що Васянович прийшов на Хрещатик, 26 (київський телерадіоцентр) в середині 70-х і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми «Вісті». Був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм.

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«З 70 по 90 роки працював під псевдонімом «Анатолій Васянюк», оскільки тодішнє керівництво вважало, що його правдиве прізвище мало єврейське коріння. Такі були радянські правила», – йдеться у повідомленні.

Анатолій Васянович працював актором Київського театру ім. І.Франка, а з 1976 року розпочався його телевізійний етап життя. Васянович працював на УТ-1 диктором інформаційних програм «День за днем», «Новини», «Вісті», «Актуальна камера»; дитячої програми «Мультфільм на замовлення»; розважальної «Пісня скликає друзів», а також телевізійних концертів. Загалом він пропрацював на УТ-1 та НТКУ 32 роки, а у 2008 році пішов на пенсію.

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