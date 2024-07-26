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Підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар журналістам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар журналістам
18-річний хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів
скріншот з відео

Підозрюваний заявив, що «не знає» як ставиться до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон та додав, що «нічого не робив» з вбитою

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Затриманий заявив, що «не знає» як ставиться до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон та додав, що «нічого не робив» з вбитою. При цьому 18-річний хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито «не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання».

Також юнак розповів, як ставиться до Росії. «Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна, до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно», – відповів він.

Крім того, затриманий сказав, що він справді замовляв «схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного».

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. 

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.

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Теги: Ірина Фаріон вбивство суд журналіст напад

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