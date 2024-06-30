На Буковині чоловіки з мачете напали на прикордонника, один із них загинув

Для збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю

У Чернівецькій області двоє чоловіків напали на прикордонника. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола. Так, за його інформацією, інцидент трапився в зоні ділянки ВПС «Селятин». Чоловіки з мачете та газовим балончиком атакували військовослужбовця ДПСУ. Його повалили та завдали удару по нозі.

Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення.

Інформацію hromadske підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося 29 червня після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією», – розповів речник ДПСУ.

За даними Демченка, для збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю.

На місце викликали медиків. Про інцидент повідомили в Державне бюро розслідувань, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.

Раніше двоє чоловіків, які незаконно хотіли перетнути кордон із Румунією, напали на прикордонника, що їх виявив. Чоловіки відібрали в нього зброю та втекли через кордон.

Раніше на Закарпатті прикордоннику, який імовірно застрелив чоловіка під час спроби перетину українсько-румунського кордону, повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.