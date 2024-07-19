Американський пропагандист Карлсон виступив на з'їзді республіканців

Карлсон розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона приділяє занадто багато уваги закордонним справам

Американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон виступив на зʼїзді Республіканської партії, де Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США.

«Куля вбивці, яка пропустила Дональда Трампа, була божим втручанням, моментом, який перетворив Трампа на лідера нації», – заявив Карлсон зі сцени, коментуючи замах на Трампа.

Він також назвав колишнього президента США, якого, за його словами, добре знає, «найсмішнішою людиною, яку коли-небудь зустрічав у своєму житті», і людиною, яка «насправді піклується про людей, які тут живуть».

Колишній журналіст телеканалу Fox News також розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона приділяє занадто багато уваги закордонним справам, замість того, щоб виділяти гроші на боротьбу з епідемією наркотиків у США.

«Ми знаємо, звідки надходять наркотики. Ми знаємо шляхи постачання. Чи американські військові витратили мільярди на бомбардування стежки Хо Ши Міна? Чи ви не бачите, щоб наш головнокомандувач пропонував використовувати нашу армію для захисту нашої країни або життя її громадян? Ні, це для України. І це занадто. Власне, надто образливо. Це надто образливо, це середній палець в обличчя кожному американцю, це дуже чітка заява, яка є безпомилковою, що ми не дбаємо про вас», – сказав Карлсон, виступаючи у Мілуокі.

Нагадаємо, американський пропагандист Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Зеленський не даватиме інтерв'ю Карлсону.

До слова, американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон зробив чергову заяву у дусі кремлівської пропаганди. Так, він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років».

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