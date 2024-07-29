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Російські війська атакували Україну новим безпілотником

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російські війська атакували Україну новим безпілотником
До Києва долетів новий дрон Росії
фото: Андрій Цаплієнко

Новий російський безпілотник–розвідник загрожує Україні

 Український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається «Гербера». За його словами, це нова розробка, яку росіяни позиціонують як молодшу серію «Гераней», що пояснює вибір назви, пов'язаної з рослинами. Про це у телеграм-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Російські війська атакували Україну новим безпілотником фото 1
Tsaplienko

«Це нова розробка, яку росіяни позиціонують, як молодшу серію «Гераней», напевно, тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Завдання «Гербери», відрізнятимуться від «Гераней». Крім ударів по об'єктах додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО», – зазначив журналіст.

Російські війська атакували Україну новим безпілотником фото 2
Tsaplienko

 Бескрестнов також припускає, що «Гербери» можуть працювати у вигляді рою, що ускладнить їхнє виявлення та знищення. Поява нового типу російських безпілотників викликає занепокоєння щодо посилення повітряних атак на Україну. 

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, окупанти шість разів атакували Харків. Під час шостої атаки окупанти вдарили КАБом по майже центральній частині міста. Район приватної житлової забудови.

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Теги: Харків окупанти будинок журналіст безпілотник рослини розробка росіяни

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