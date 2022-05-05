Понад 300 українців повернулися з російського полону за час війни

Україна з початку війни провела дев’ять обмінів полоненими

Від початку повномасштабної війни Україна провела з Росією дев'ять обмінів полоненими. За цей час додому повернулись 324 українців, повідомляє СБУ.

Обміни відбувались, зокрема, завдяки роботі Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.

В СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01.

Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]

Наразі останній обмін полоненими відбувся 30 квітня. Тоді звільнили 14 українців: сімох військових та сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.

Додамо, що моряк з «Яни Капу» вдруге потрапив до полону окупантів. Євгеній Семидоцький до останнього залишався на Луганщині й допомагав людям.

Нещодавно окупанти розкрили моторошні подробиці катувань українських полонених.

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