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    Понад 300 українців повернулися з російського полону за час війни

    30 квітня відбувся черговий обмін полоненими з РФ - Понад 300 українців повернулися з російського полону за час війни
    30 квітня відбувся черговий обмін полоненими з РФ
    фото: Ірина Верещук

    Україна з початку війни провела дев’ять обмінів полоненими

    Від початку повномасштабної війни Україна провела з Росією дев'ять обмінів полоненими. За цей час додому повернулись 324 українців, повідомляє СБУ.

    Обміни відбувались, зокрема, завдяки роботі Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.

    В СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:

    • +38 067 650 83 32;
    • +38 098 087 36 01.

    Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]

    Наразі останній обмін полоненими відбувся 30 квітня. Тоді звільнили 14 українців: сімох військових та сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.

    Додамо, що моряк з «Яни Капу» вдруге потрапив до полону окупантів. Євгеній Семидоцький до останнього залишався на Луганщині й допомагав людям.

    Нещодавно окупанти розкрили моторошні подробиці катувань українських полонених.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна полон обмін полоненими Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Понад 300 українців повернулися з російського полону за час війни