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    Події в Україні

    Катували електрошокером: волонтер Червоного Хреста розповів про російський полон

    Рашисти принижували полонених, змушували ставати на коліна і приймати незручні пози - Катували електрошокером: волонтер Червоного Хреста розповів про російський полон
    Рашисти принижували полонених, змушували ставати на коліна і приймати незручні пози
    фото з відкритих джерел

    Українців утримували у російській в’язниці

    Волонтера Червоного Хреста Володимира Хропуна російські військові викрали у селі Козаровичі Київської області. Перші кілька днів його разом із іншими бранцями тримали в сусідньому селі Димер у підвалі фабрики. У приміщенні площею 28 квадратних метрів разом з ним утримувалося близько 40 полонених. Історію полоненого на своїй сторінці у Facebook оприлюднила омбудсменка Людмила Денісова.

    Володимир розказав, що військові били їх прикладами, застосовували електрошокери та всіляко знущалися. Йому зав’язали очі та руки, і вимагали надати інформацію про українську армію.

    Майже тиждень полонених протримали в Україні, а згодом перевезли до Білорусі. Далі шлях українців лежав до російської в’язниці, де знущання продовжилися.

    Рашисти принижували полонених, змушували ставати на коліна і приймати незручні пози. Не дивишся у вічі, робиш щось повільно – українців били за будь-якої нагоди.

    Володимир нарахував 72 полонених, які перебували в ув’язненні в безпосередній близькості від нього, але судячи зі звуків, що лунали, бранців було набагато більше.

    Володимира вдалося звільнити під час обміну, який відбувся 9 квітня.

    Раніше уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова розповіла, що українські полонені піддаються тортурам і знущанням. Вони повертаються після обміну з тяжкими пораненнями, сепсисом та ампутованими після обмороження кінцівками.

    Раніше стало відомо, що військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

    Окрім того повідомляється, що у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.

    Читайте також: Обмін полоненими з Росією: 14 українців повернулися додому




    Теги: росія окупанти війна волонтер полон військові обмін полоненими Україна Людмила Денісова Facebook окупація час #stoprussia
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    Катували електрошокером: волонтер Червоного Хреста розповів про російський полон