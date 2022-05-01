Катували електрошокером: волонтер Червоного Хреста розповів про російський полон

Українців утримували у російській в’язниці

Волонтера Червоного Хреста Володимира Хропуна російські військові викрали у селі Козаровичі Київської області. Перші кілька днів його разом із іншими бранцями тримали в сусідньому селі Димер у підвалі фабрики. У приміщенні площею 28 квадратних метрів разом з ним утримувалося близько 40 полонених. Історію полоненого на своїй сторінці у Facebook оприлюднила омбудсменка Людмила Денісова.

Володимир розказав, що військові били їх прикладами, застосовували електрошокери та всіляко знущалися. Йому зав’язали очі та руки, і вимагали надати інформацію про українську армію.

Майже тиждень полонених протримали в Україні, а згодом перевезли до Білорусі. Далі шлях українців лежав до російської в’язниці, де знущання продовжилися.

Рашисти принижували полонених, змушували ставати на коліна і приймати незручні пози. Не дивишся у вічі, робиш щось повільно – українців били за будь-якої нагоди.

Володимир нарахував 72 полонених, які перебували в ув’язненні в безпосередній близькості від нього, але судячи зі звуків, що лунали, бранців було набагато більше.

Володимира вдалося звільнити під час обміну, який відбувся 9 квітня.

Раніше уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова розповіла, що українські полонені піддаються тортурам і знущанням. Вони повертаються після обміну з тяжкими пораненнями, сепсисом та ампутованими після обмороження кінцівками.

Раніше стало відомо, що військовополонених Збройних сил України утримують у колоніях загального режиму у Ростовській області. Для цих цілей розселили одразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії.

Окрім того повідомляється, що у держдумі Росії пропонують примусити полонених українських військових здавати кров для поранених окупантів.











