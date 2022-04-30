Обмін полоненими з Росією: 14 українців повернулися додому
Серед звільнених українців – вагітна військова
Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про новий обмін полоненими з Росією. Цього разу вдалося звільнити 14 українців.
За її словами, в результаті сьогоднішнього обміну додому повернулися 14 українців. Серед них семеро військових і семеро цивільних.
«Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності», – додала Верещук.
Напередодні із російського полону звільнили 45 українців.
Нагадаємо, у Європейському парламенті 27 квітня виступила донька волонтерки, парамедика Юлії «Тайри» Паєвської, яка нині перебуває в полоні росіян, Анна-Софія Пузанова. Зустріч була присвячена українським полоненим та викраденим Російською Федерацією.
Як повідомлялося, під Донецьком окупанти розстріляли українських військових, які хотіли здатися у полон.