Обмін полоненими з Росією: 14 українців повернулися додому

Серед звільнених українців – вагітна військова

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про новий обмін полоненими з Росією. Цього разу вдалося звільнити 14 українців.

За її словами, в результаті сьогоднішнього обміну додому повернулися 14 українців. Серед них семеро військових і семеро цивільних.

«Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності», – додала Верещук.

Напередодні із російського полону звільнили 45 українців.

Нагадаємо, у Європейському парламенті 27 квітня виступила донька волонтерки, парамедика Юлії «Тайри» Паєвської, яка нині перебуває в полоні росіян, Анна-Софія Пузанова. Зустріч була присвячена українським полоненим та викраденим Російською Федерацією.

Як повідомлялося, під Донецьком окупанти розстріляли українських військових, які хотіли здатися у полон.



