  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Понад 6,7 млн вірян в Україні взяли участь у Великодніх богослужіннях

    • Розсилка
    Храм святих апостолів Петра і Павла, Київ&nbsp; - Понад 6,7 млн вірян в Україні взяли участь у Великодніх богослужіннях
    Храм святих апостолів Петра і Павла, Київ 
    Фото: Главком

    Найчисленніші культові служби відбулися у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях

    В Україні в 14,6 тис. культових споруд пройшли богослужіння, в яких взяли участь понад 6,7 млн громадян, повідомив департамент комунікації МВС.

    «Найчисленніші культові служби відбулися у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях», - наголошується в повідомленні.

    Читайте також

    Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що поблизу культових споруд працюють понад 20 тис. поліцейських і 500 нацгвардійців, понад 7 тис. правоохоронців патрулюють вулиці населених пунктів.

    Яровий також зазначив, що цілодобово чергують понад 7 тис. рятувальників ДСНС та 2 тис. одиниць техніки. До охорони кордону залучено 7,5 тис. військовослужбовців ДСНС, 3 кораблі та 4 катери.

    Нагадаємо, що поліція затримала киянина, який погрожував підірвати всі церкви в місті. 

    Сьогодні вранці президент Петро Порошенко привітав вірян із Великоднем і назвав цьогорічне святкування унікальним. «Великдень нині унікальний. Святкуємо ми його вже понад тисячу років і більше сотні поколінь. Але вперше з часів Хрещення ми маємо власну незалежну автокефальну Церкву. Церкву, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха і сопричасна з усією повнотою світового Православ’я. І яку ми залишимо у спадок нащадкам. Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе», - ідеться у привітанні.

    Також, як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами..

    Читайте також
    МВС церква ДСНС свята Українська православна церква релігія Великдень 2019
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ