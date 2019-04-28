Понад 6,7 млн вірян в Україні взяли участь у Великодніх богослужіннях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Храм святих апостолів Петра і Павла, Київ Фото: Главком

Найчисленніші культові служби відбулися у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях

В Україні в 14,6 тис. культових споруд пройшли богослужіння, в яких взяли участь понад 6,7 млн громадян, повідомив департамент комунікації МВС.

«Найчисленніші культові служби відбулися у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях», - наголошується в повідомленні.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що поблизу культових споруд працюють понад 20 тис. поліцейських і 500 нацгвардійців, понад 7 тис. правоохоронців патрулюють вулиці населених пунктів.

Яровий також зазначив, що цілодобово чергують понад 7 тис. рятувальників ДСНС та 2 тис. одиниць техніки. До охорони кордону залучено 7,5 тис. військовослужбовців ДСНС, 3 кораблі та 4 катери.

Нагадаємо, що поліція затримала киянина, який погрожував підірвати всі церкви в місті.

Сьогодні вранці президент Петро Порошенко привітав вірян із Великоднем і назвав цьогорічне святкування унікальним. «Великдень нині унікальний. Святкуємо ми його вже понад тисячу років і більше сотні поколінь. Але вперше з часів Хрещення ми маємо власну незалежну автокефальну Церкву. Церкву, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха і сопричасна з усією повнотою світового Православ’я. І яку ми залишимо у спадок нащадкам. Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе», - ідеться у привітанні.

Також, як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами..