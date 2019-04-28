Папа Римський привітав християн східного обряду із Великоднем



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Папа Римський Франциск

Понтифік висловив привітання під час недільної проповіді на площі Святого Петра

Папа Римський Франциск привітав християн східного обряду зі святом Великодня.

Як повідомляє Vatican News, понтифік висловив привітання під час недільної проповіді на площі Святого Петра.

«Надсилаю щирі побажання нашим братам і сестрам зі східних церков, які сьогодні відзначають Великдень за юліанським календарем. Нехай же воскреслий Господь обдарує їх радістю та миром», — сказав Франциск.

Нагадаємо, 21 квітня, Папа Римський Франциск у своїй промові з нагоди свята Воскресіння Христового за грегоріанським календарем згадав Україну.

28 квітня християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Сьогодні вранці президент Петро Порошенко привітав вірян із Великоднем і назвав цьогорічне святкування унікальним. «Великдень нині унікальний. Святкуємо ми його вже понад тисячу років і більше сотні поколінь. Але вперше з часів Хрещення ми маємо власну незалежну автокефальну Церкву. Церкву, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха і сопричасна з усією повнотою світового Православ’я. І яку ми залишимо у спадок нащадкам. Христове Воскресіння дає нам сили боротися і перемагати навіть у надзвичайно складних умовах. Вчить тому, що навіть після Голгофи життя вічне все одно переможе», - ідеться у привітанні.

Також, як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем двома мовами..