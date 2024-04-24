Небезпечні гідрологічні явища в Україні: де очікувати підтоплень територій (карта)

На Десні та її притоці річці Снов відстежується затоплення заплавних територій

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні гідрологічні явища 23-30 квітня внаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках.

Так, згідно з повідомленням, на Десні та її притоці річці Снов – відстежується затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки – жовтий); у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

На Верхньому Дніпрі (в межах країни) спостерігається затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

23-25 квітня, внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ на Дніпрі у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься подальше затоплення заплав та понижених прирічкових територій, не виключена можливість початкового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки - жовтий).

23-25 квітня, внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхніх частинах Кременчуцького та Кам'янського водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях (І рівень небезпеки - жовтий).

23-25 квітня у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук в Одеському районі Одеської області, внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями з затопленням заплавних територій, можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь ряду прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки – жовтий).

24-26 квiтня, у зв'язку з ймовірними опадами, на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету очiкуються підвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 8 годину 23 квiтня, без негативних наслiдкiв

24-26 квітня, у зв'язку з ймовірними опадами, на лівих притоках Дністра (Хмельницька, Вінницька області) очікується підвищення рівнів води на 0,2 - 0,7 м над рівнями на 8 годину 23 квітня, без негативних наслідків .

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища фото карта Українського гідрометеорологічного центру

Нагадаємо, водопілля в столиці України оновило свій рекордний рівень у поточному році. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у середу, 24 квітня.

Зазначається, що на даний момент водопілля Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою.

Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

До слова, пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ», – йдеться в повідомленні.

Як наголошують у Центрі, оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.