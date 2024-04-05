Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Одесу: ППО знищила російську ракету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака на Одесу: ППО знищила російську ракету
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вибуховою хвилею та падінням уламків пошкоджено скління торговельних об'єктів у прибережній зоні

Ввечері, 5 квітня, РФ атакувала Одесу з літака тактичної авіації. Бійці протиповітряної оборони знищили російську ракету. Про це повідомили Сили оборони півдня України та керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

«Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі. Силами протиповітряної оборони ракету знищено», – зазначили Сили оборони півдня України.

Олег Кіпер повідомляє, що вибуховою хвилею та падінням уламків пошкоджено скління торговельних об'єктів у прибережній зоні. Попередньо – без постраждалих.

Нагадаємо, що 25 березня в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними глави ОВА, станом на 19:17 було відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Читайте також: В Одесі влада перейменує площу, названу на честь російської імператриці
Теги: ракета Україна війна Одеса окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Поряд з нестачею боєприпасів, нестача солдатів є найбільшою проблемою для України»
В Україні нікому воювати? США занепокоєні зволіканням із законом про мобілізацію
26 березня, 07:30
У музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї стався теракт
Справжні терористи можуть робити з росіянами, що хочуть. І ось чому
27 березня, 16:30
Командир загону саперів Дмитро Шеремета: У мене перемога кожного дня – коли мої люди повертаються живі
Командир загону саперів Дмитро Шеремета: У мене перемога кожного дня – коли мої люди повертаються живі Ті, хто примножують силу
30 березня, 20:00
Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень
ЗСУ вдарили по 11 базах окупантів – Генштаб
8 березня, 07:29
Більшість ракет, які летіли на Київ, були спрямована на об'єкти ГУР
Стало відомо, у що цілились окупанти під час ракетної атаки по Києву
21 березня, 17:36
Посол США в Україні у 1998-2000 роках Стівен Пайфер
Стівен Пайфер: Україна має стати членом НАТО
22 березня, 15:21
Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що росіянам складно закрити свою територію від ударів дронами
Експерт пояснив, як українські дрони «пробиваються» через російське ППО
24 березня, 10:08
Ракети більшої дальності потрібні не для атак на російську територію
Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь
30 березня, 01:20
Час проведення атак також відноситься до системи виснаження
Чому РФ обстрілює Україну на світанку: пояснення ЗСУ
1 квiтня, 19:32

Події в Україні

Атака на Одесу: ППО знищила російську ракету
Атака на Одесу: ППО знищила російську ракету
У Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей із двох громад
У Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей із двох громад
Окупанти системно використовують хімічні речовини на фронті
Окупанти системно використовують хімічні речовини на фронті
Стефанішина заявила, що Німеччина та США проти запрошення України в НАТО
Стефанішина заявила, що Німеччина та США проти запрошення України в НАТО
На окупованій Херсонщині безпілотники атакували автомобіль колаборантки – ЗМІ
На окупованій Херсонщині безпілотники атакували автомобіль колаборантки – ЗМІ
Обстріл Запоріжжя: посол США відреагувала на ракетний удар РФ
Обстріл Запоріжжя: посол США відреагувала на ракетний удар РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
19K
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
16K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
13K
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
8099
Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW
8018
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну

Новини

Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Сьогодні, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Сьогодні, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Сьогодні, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Сьогодні, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Сьогодні, 16:33
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
Сьогодні, 16:26

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua