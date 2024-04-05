Атака на Одесу: ППО знищила російську ракету

Вибуховою хвилею та падінням уламків пошкоджено скління торговельних об'єктів у прибережній зоні

Ввечері, 5 квітня, РФ атакувала Одесу з літака тактичної авіації. Бійці протиповітряної оборони знищили російську ракету. Про це повідомили Сили оборони півдня України та керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі. Силами протиповітряної оборони ракету знищено», – зазначили Сили оборони півдня України.

Олег Кіпер повідомляє, що вибуховою хвилею та падінням уламків пошкоджено скління торговельних об'єктів у прибережній зоні. Попередньо – без постраждалих.

Нагадаємо, що 25 березня в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними глави ОВА, станом на 19:17 було відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.