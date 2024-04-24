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До України знову дійшов пил із Сахари

Катерина Іванова
glavcom.ua
До України знову дійшов пил із Сахари
У центральних та південних регіонах фіксують «брудні дощі» через пил, а небо набуває жовтого кольору
фото: Суспільне Черкаси/Тетяна Недбайло

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці

Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ», – йдеться в повідомленні.

До України знову дійшов пил із Сахари фото 1
фото: Facebook / Український гідрометеорологічний центр

Як наголошують у Центрі, оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

До слова, на півдні країн, у Миколаївській області, 24 квітня випав «брудний» дощ. Несподівано, але причиною цього незвичного явища стали пил та пісок з Сахари. Синоптики пояснили, що причиною цього явища став пил із Сахари. 23 квітня циклон на Середземному морі виніс пил і пісок на Балканський півострів. Зливові дощі «змили» більшу його частину на територію Греції та Болгарії, однак оскільки висотні повітряні потоки мають західне перенесення, циклон із Європи дійшов і до території України.

Така ж ситуація спостерігалася і в центральних областях, зокрема в Умані.

Нагадаємо, на початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари. Вона може бути небезпечною для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

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Теги: погода

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