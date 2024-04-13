Мовний скандал під час трансляції тенісного матчу: відомого мецената вигнали з ефіру через російську

Харківського бізнесмена та мецената Юрія Сапронова зняли з ефіру

Мовний скандал спалахнув під час прямої трансляції матчевого протистояння між тенісними збірними України та Румунії в рамках кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Харківського бізнесмена та мецената Юрія Сапронова зняли з ефіру через те, що він розмовляв російською мовою.

Сапронова, який є одним з найвідоміших українських тенісних меценатів (зокрема інвестував у кар'єру першої ракетки України Еліни Світоліної, – ред.), запросили в ролі експерта та коментатора до студії каналу Setanta Sports.

На початку ефіру Юрій попросив вибачення за те, що говоритиме російською мовою, адже не може вільно розмовляти українською. Він також зазначив, що вивчає українську мову, але поки що не досягнув особливих успіхів у цьому.

Тож Сапронов у передматчевій студії та під час коментування матчу між Світоліної та румункою Жаклін Крістіан говорив російською. Це викликало обурення чималої кількості глядачів, які дивилися трансляцію. Вони висловили своє невдоволення у коментарях на YouTube каналу, а потім Юрій посеред матчу загадково зник з ефіру.

Пізніше Сапронов на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, у якому публічно розкритикував керівництво Setanta Sports, яке наказало йому залишити студію через те, що він розмовляв в ефірі російською мовою.

«Отримав подяку. За вагомий внесок упродовж 26 років в український теніс. Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії каналу Setanta Sports після 1-го сету матчу збірної України проти збірної Румунії на неофіційному командному чемпіонаті світу з тенісу Кубок Біллі Джин Кінг. Грали Еліна Світоліна та Жаклін Крістіан.

Чемно вигнаний. Матч транслював ТБ-канал Setanta (це сотні тисяч телеглядачів за підпискою 70 гривень на місяць) та безкоштовно в YouTube. Там його дивилося 2400 осіб. В YouTube був чат із нікнеймами.

Я порахував: 15-20 людей підняли хай у чаті YouTube, за те, що я коментую не українською мовою. Я на початку трансляції й під час неї тричі пояснив своєю поки не дуже хорошою українською мовою, але розгорнуто, чому коментуватиму російською.

Після першого сету надійшов дзвінок від власників Setanta редактору програми з вказівкою зняти мене з ефіру.

У тенісі я давно. Від 1998 року. Думаю, мені є чим пишатися. Є що розповісти, показати, поділитися досвідом та знаннями з людьми. Безкоштовно, звичайно.

Якщо дуже коротко, то:

1. У Харкові за свої гроші я побудував 24 тенісні корти.

2. За мої гроші у Харкові було проведено 5 матчів збірної України у Кубку Федерації та один матч Кубка Девіса.

3. За мої гроші збірна України провела матчі КФ у Болгарії, Австралії, Аргентині, Італії.

4. За мої гроші (я відповідав у країні від 2006 до 2011 року за жіночий теніс) збірна України із 35-го місця у світовому рейтингу піднялася на 6-те. Досі цей результат не повторений жодною збірною України з жодного виду спорту в командних видах спорту.

5. У моїй приватній спортивній школі 17 років тренується понад 100 дітей.

6. Еліна Світоліна.

Коли їй було 13 років, я підписав з нею (Еліною Світоліною, – ред.) 7-річний спонсорський контакт, і вона переїхала з Одеси тренуватися до Харкова. Згодом ми продовжили з нею контракт ще на 5 років. На мій погляд, є чим пишатися. Це не є бізнес. Це меценатство. Все перераховане вище коштувало мені понад 10 мільйонів доларів США.

Мене покликали коментувати теніс. Ви мене покликали, не я вас. Я не державний службовець і депутат. Наразі харківський волонтер від першого дня активної фази війни з рашистами. Від 24 лютого 2022 року до теперішнього часу я в Харкові. Я не розумію, Вам, Setanta, потрібний був я, Юрій Сапронов, зі своєю тенісною історією (вище), досвідом чи щось, як з'ясувалося інше?

Тобто патріот – це лише українець, який розмовляє українською мовою? Абсолютно не важливо, що він зробив і робить для України, Харкова і тенісу зокрема? Абсолютно не важливо, профі він у цьому чи лох, але говорить українською? Варіантів патріота два – україномовний та німий?

Дякую, українська спільното. Дякую, Setanta. Так, пішли н***й, власники Setanta. Назветеся, хто ви? Подискутуємо про патріотизм. Публічно. Наберетеся Ви сміливості сьогодні в прямому ефірі пояснити, що не Сапронов з ефіру пішов, тому що почалася комендантська година (як розлітаються чутки), а Ви його вигнали і за що?

P.S. Вітаю нас усіх із чудовою грою Лесі Цуренко та Еліни Світоліної! Ми попереду 2:0 після першого дня! Вболіваємо за Україну, люди!», – написав Сапронов.

Після першого ігрового дня збірна України веде з рахунком 2:0 у матчевій дуелі з Румунією. Свої одиночні матчі виграли Леся Цуренко (перемогла Ану Богдан) та Еліна Світоліна (обіграла Жаклін Крістіан). Для загальної перемоги «синьо-жовтим» достатньо виграти ще один поєдинок.

На суботу, 13 квітня, заплановані зустрічі Світоліна – Богдан та Цуренко – Крістіан, а також поєдинок у парному розряді, де Україну представлять Людмила та Надія Кіченок, а Румунію – Анка Тодоні та Мара Гає.

Переможець матчу Україна – Румунія вийде до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг, а команда, що програє, повернеться до раунду плейоф.

Зазначимо, що Україна третій рік поспіль намагається пробитися до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг. 2022 року наші тенісистки поступилися збірній США, а 2023-го – команді Чехії.