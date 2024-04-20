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Палата представників схвалила допомогу Україні: реакція Зеленського та конгресменів (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Палата представників схвалила допомогу Україні: реакція Зеленського та конгресменів (відео)
Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів
фото: скріншот з відео

Конгресмени підняли українські прапори

20 квітня Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори. Про це стало відомо з трансляції на сайті Конгресу.

Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону «за рішення, яке зберігає правильний хід історії».

«Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими», – йдеться у повідомленні.

Зеленський висловив своє сподівання щодо того, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Крім того, законопроєкт зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів. 

Теги: закон Україна США військова допомога гроші війна гуманітарна допомога

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