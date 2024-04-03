Експрем’єр Литви назвав суму військової допомоги, яку мала б отримувати Україна від Заходу

Політик пояснює, що на сьогодні кожна країна окремо сама вирішує, скільки і чим допомогти, але такий підхід не працює: потрібен колективний план для перемоги

Андрюс Кубіліус: «Нинішня допомога не дозволяє Україні програти, але далека від того, щоб допомогти їй виграти»

Річний розмір військової допомоги для України від європейських країн і США має становити близько 100 млрд євро. Таку заяву зробив депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв’ю «Главкому».

Кубілюс пояснює, що минулого року вся західна військова допомога сягнула лише 40 млрд євро. Водночас Росія на військові потреби зуміла використати більше, ніж 100 млрд євро.

На думку литовського політика, це є найбільшою проблемою, адже нинішня допомога не дозволяє Україні програти, але далека від того, щоб допомогти їй виграти. «З одного боку, всі розуміють, яка загрожує небезпека, якщо Україна не доб'ється перемоги. З іншого боку це розуміння не перекладається в те, щоб Захід мав ясний план того, як допомогти Україні перемогти. Щоби це не були одномоментні рішення про закриття дірок на фронті артилерійськими снарядами, чи ще якоюсь зброєю», – акцентує депутат Європарламенту.

Експрем'єр Литви наголошує, що наразі необхідна колективна стратегія від Заходу того, як допомагати. Проте на сьогодні кожна країна окремо сама вирішує, скільки і чим допомогти. Політик підкреслює, що такий підхід не працює: потрібен колективний план, колективна стратегія, колективне рішення для перемоги.

Також Кубілюс заувжив, що відсутність колективної стратегії несе за собою всім зрозумілу небезпеку: якщо Україна програє на полі бою – Путін піде далі, причому не пізніше ніж через два-три роки. Посадовець додає, що в Європі бракує чіткого розуміння, що для того, щоб цього не сталося, допомога Україні має бути втричі більшою, ніж зараз.

Нагадаємо, Ісландія виділить близько €2 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для українських сил оборони.

Стало відомо, що очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.

Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.