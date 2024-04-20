Уряд придумав новий спосіб «стимулювати» ухилянтів: міністр юстиції розповів подробиці
Держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для всіх
Уряд розглядає додаткові методи, що стимулюватимуть ухилянтів виконувати свої обов'язки. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі «Ми-Україна».
«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності своїх обов’язків», – зазначив міністр.
За словами Малюськи, зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг наявність військово-облікового документа.
«Тобто держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для всіх… І щоб ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче. Правила однакові для всіх, і ми забезпечуємо їх виконання», – наголосив міністр.
Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.
Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.
Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.
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