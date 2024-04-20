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Уряд придумав новий спосіб «стимулювати» ухилянтів: міністр юстиції розповів подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Уряд придумав новий спосіб «стимулювати» ухилянтів: міністр юстиції розповів подробиці
Уряд прагне, аби ухилянти виконували свої обов'язки
фото з відкритих джерел

Держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для всіх

 

Уряд розглядає додаткові методи, що стимулюватимуть ухилянтів виконувати свої обов'язки. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі «Ми-Україна».

«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності своїх обов’язків», – зазначив міністр.

За словами Малюськи, зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг наявність військово-облікового документа.

«Тобто держава буде намагатись зробити так, щоб закон був однаковим для всіх… І щоб ті, хто добровільно хоче захищати Україну, не були в гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче. Правила однакові для всіх, і ми забезпечуємо їх виконання», – наголосив міністр.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: міністр закон держава Україна Денис Малюська правила

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