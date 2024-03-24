Зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ: яка ситуація з електроенергією у Харкові

Сьогодні АТ «Харківобленерго» почали застосовувати графіки аварійних відключень

У Харкові зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ, точна дата відновлення електроенергії невідома. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону та голова ОДА Олег Синєгубов.

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«Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Зараз заживлено близько 40% будинків. Дуже серйозні руйнації – зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Точної дати повного відновлення ніхто сказати не може. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто», – сказав Ігор Терехов.

Олег Синєгубов зазначив, що сьогодні АТ «Харківобленерго» почали застосовувати графіки аварійних відключень. Їхнє коригування триває, враховуючи складну ситуацію в електричних мережах Харківщини.

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«Працюємо над першочерговим повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області», – повідомив голова Харківської ОДА.

Нагадаємо, що у ніч на 23 березня російські загарбники вдарили по Харкову безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали рятувальник і поліцейський.

До того ж у ніч на 22 березня російські війська атакували Харків. Загарбники випустили по місту понад 15 ракет, вдарили по об'єктах енергетики.