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Покрова у Слов’янську. Бійці 10-ї Гірсько-штурмової бригади розповіли про заповітне бажання

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Покрова у Слов’янську. Бійці 10-ї Гірсько-штурмової бригади розповіли про заповітне бажання
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фото: Європейська солідарність

Волонтери 14 жовтня доправили великий вантаж бригадам уздовж лінії фронту

Експрезидент Петро Порошенко побував 14 жовтня у Слов’янську на Донеччині. Політик передав дві вантажівки DAF, а також буржуйки, генератори, спальні мішки та інше військове спорядження бійцям 10-ї Гірсько-штурмової бригади. 

Степан Барна, керівник тернопільської організації «Європейської Солідарності», який зараз воює на східному фронті, розповідає: після широкомасштабного вторгнення був сформований новий мотопіхотний батальйон, тож зараз такі автівки вкрай потрібні. «Одразу на початку війни був сформований батальйон, і у нас стоїть питання оснащення самого батальйону. Зараз над цим працюємо. Ці машини нам дуже важливі з точки зору забезпечення логістики для нашого підрозділу і мотопіхотного батальйону», – пояснює Барна. 

Під час зустрічі, Порошенко разом з бійцями вшанував пам’ять загиблих воїнів. 

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«Хочу в цей день подякувати родинам наших загиблих героїв, бо буквально тиждень тому ми втратили двох хлопців, і це нам дуже болить. Я вірю в те, що про кожного героя, якого було поранено, будуть піклуватися на мирній українській землі. А побажати хочу, щоб Україна стала членом ЄС, щоб ми були членами НАТО, а путін – здох», – говорить Степан Барна.

Нагадаємо, Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» 14 жовтня доправили великий вантаж у бригади уздовж лінії фронту. Серед подарунків до свята Покрови і Дня захисника України – 10 автівок DAF, пікапи, десятки дронів, генераторів, сотні буржуйок, а також рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальна польова лазня – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими. 

Теги: Петро Порошенко Слов’янськ допомога ЗСУ

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