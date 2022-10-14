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Порошенко привіз розвідникам на Донбас радіостанції, дрони, генератори і буржуйки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко привіз розвідникам на Донбас радіостанції, дрони, генератори і буржуйки
Передача від волонтерів потішила українських воїнів
фото: Європейська солідарність

Серед іншого, бійці десантно-штурмової бригади отримали п'ять вантажівок

Петро Порошенко, який перебуває на східному фронті, привіз у батальйон розвідки необхідні солдатам речі: радіостанції, дрони, генератори, буржуйки та інше спорядження.

Це потішило наших воїнів. Розвідники випромінюють оптимізм і дякують за вкрай потрібну на фронті техніку. «50 радіостанцій – це для нас просто шок і ми дуже вдячні від імені всього підрозділу», – говорить один з військових. 

Порошенко також побував у десантно-штурмовій бригаді, якій передав п'ять вантажівок DAF, а також 100 буржуйок, дрони, зимову форму, каремати і спальні мішки, та іншу амуніцію. 

«Зараз ми всі маємо об’єднатися і підтримувати Збройні Сили», – наголошує Порошенко. 

З ним погоджуються бійці: «Ми на своїй землі і ворог повинен бути розбитий, і «кацапйо», і «москальйо» повинне піти далеко-далеко, як йде їхній військовий корабель, тобто ви знаєте куди».

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Нагадаємо, Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготували подарунки для ЗСУ. До бійців вирушають 10 автівок DAF, пікапи, дрони, генератори, буржуйки, рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальна польова лазня – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими. 

14 жовтня їх отримають бригади уздовж лінії фронту.

Теги: Петро Порошенко допомога ЗСУ волонтер фронт

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