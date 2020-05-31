Порошенко оприлюднив електронну декларацію



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Народний депутат і п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу у партійному офісі «Європейської солідарності»

За інформацією пресслужби політика, він у 2019 році сплатив майже 188 млн податків і більше 200 млн направив на благодійність

Народний депутат і п’ятий президент Петро Порошенко оприлюднив електронну декларацію за 2019 рік з сукупними доходами на суму 773 млн грн (у 2018 році – було 1 млрд 556 млн грн).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту НАЗК.

Найбільше доходу – 606,3 млн грн - принесли дивіденди від інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал», власником якого є Петро Порошенко. У пресслужбі нардепа пояснили, що дивіденди не виплачувалися з 2014 року. Накопичена за тривалий час сума була перерахована лише наприкінці 2018 - початку 2019 років з метою подальшого прозорого фінансування Порошенком власної передвиборчої кампанії.

Крім цього, прибуток від повернення вартості та інвестиційний прибуток від придбання ОВДП становив 108,69 млн грн.

Серед іншого Порошенко одержав 33 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, 15,86 млн грн від процентів у Міжнародному інвестиційному банку, 2,5 млн грн від повернення грошової застави як кандидата на пост президента, 297,6 тис. заробітної плати.

Окремо 6,17 млн грн Порошенко отримав від британської Atkins Thomson Limited за виграну справу про розповсюдження недостовірної інформації ВВС (сюди ввійшла сплата моральної шкоди і компенсація судових витрат).

На банківських рахунках Порошенко розмістив $3 млн, 911,9 тис. грн, 12,9 тис. євро, 842 фунта стерлінга.

Ще 8,19 млн грн становили внески до інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал».

Готівкою нардеп зберігає 400,7 млн грн і $47,87 млн.

Також він вказав, що позичив третім особам $1 млн і 1,11 млн грн.

Окремо Петро Порошенко задекларував $828,1 тис., розміщених на рахунках швейцарського банку і які є власністю Rothschild Trust Schweiz AG.

Ще вказав 119,5 тис. фунтів стерлінгів у вигляді компенсації, отримані адвокатом для переказу клієнту.

Дружина політика Марина Порошенко тримає у Міжнародному інвестиційному банку 22,2 тис . грн, 3,7 тис. євро і $89.

За інформацією пресслужби Петра Порошенка, за минулий рік політик сплатив майже 188 мільйонів податків і більше 200 мільйонів - направив на благодійність та соціальні проекти.

Пресслужба також наголошує, що форма декларації не передбачає декларування видатків, здійснених з рахунків юридичних осіб, у яких власником є декларант або члени його родини. Саме тому Порошенко не зміг відобразити цю суму в електронній декларації.

Як і понад сто мільйонів гривень, які вже 2020 року витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу. Щодо рухомого та нерухомого майна, істотних змін в декларації порівняно з декларацією за 2018 рік не сталося. Окрім арешту колекції картин, який відбувся під час штурму спецназом ДБР Національного центру народної культури «Музей Гончара» і обшуку, які були визнані судом незаконними.

Також переважна частка витрат Порошенка минулого року - 584 мільйони 414 тисяч гривень – його внесок у передвиборчий фонд. Загалом у 2019 році Петро Порошенко самостійно чи через податкових агентів сплатив 187 мільйонів гривень податків та військового збору. Податки - друга за розміром стаття витрат Порошенка за минулий рік. Як фізична особа він є одним із найбільших платників податків в Україні.

Як повідомляв «Главком», раніше Петро Порошенко декларував колекцію картин українських та російських майстрів XIX-XX століття в кількості 65 одиниць, низку меблів та персональних електронних пристроїв, кілька брендових наручних годинників, комплект з кулону, сережок та браслету (жовте золото з діамантом), чоловічі запонки, тримач для краватки, шкіряне чорне пальто.