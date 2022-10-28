Порошенко з волонтерами купив обладнання для машин швидкої допомоги, які рятуватимуть бійців на фронті

Вартість медичного устаткування – близько 4 млн грн

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» купили медичне обладнання для п’яти машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. Машини, нещодавно куплені в Європі, потребували додаткового оснащення – тепер їх повністю укомплектують для проведення реанімаційних заходів.

«Дивіться, які можливості будуть у військових медиків, які працюють на лінії фронту, щоб рятувати життя наших воїнів. Це кисневі балони, системи для дозування ліків під крапельницями. Дуже якісні моделі ліжок. Є дефібрилятори з можливістю робити кардіограму. Є апарати штучної вентиляції легень. Є ноші, спеціальне обладнання для підігрівання крові, яка буде вводитися у випадку великої втрати крові. Зазвичай волонтери беруть на Заході вже вживане і привозять те, що є. Це – абсолютно нове обладнання», – показує Порошенко.

«Все це буде змонтовано в автомобілях підвищеної прохідності, які декілька днів тому були передані нашим воїнам. І повністю обладнані машини приступлять до порятунку життя поранених українських захисників», – зазначає Петро Порошенко.

Вартість медичного устаткування – близько 4 млн грн. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами ГО «Справа Громад».

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Загалом з 24 лютого Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа громад» спрямували на підтримку ЗСУ більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти були придбані сотні бронежилетів та кевларових шоломів, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, пічки-буржуйки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).