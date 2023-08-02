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Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу
Керівництво Кремля дедалі більше мілітаризує суспільство
фото з відкритих джерел

Російська армія тепер може набагато ширше використовувати понад два мільйони резервістів, оскільки віковий ценз підвищено

Російський диктатор Володимир Путін має значні резерви з точки зору кількості солдатів. Враховуючи останні укази про мобілізацію та підвищення призовного віку в Росії, Кремль зможе вести загарбницьку війну ще 2-3 роки. Про це повідомляє видання Bild, з посиланням на неназвані джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що для того, щоб компенсувати великі втрати російської армії в Україні, Путін вже видав указ про часткову мобілізацію восени у кількості 300 000 резервістів.

«Однак ця поспішна мобілізація розглядалася скоріше як терміновий захід, щоб зупинити просування українських збройних сил. Українські війська досягли значних успіхів у Харківській та Херсонській областях і завдали важких втрат російським окупантам», — зазначили у виданні.

За даними джерел, щоб не допустити розвалу фронту на півдні та сході, військове керівництво РФ потребувало численних резервних частин. Фактично, силам вторгнення вдалося стабілізувати фронт і створити великі оборонні позиції.

У виданні наголошують, що російська армія тепер може набагато ширше використовувати понад два мільйони резервістів, оскільки віковий ценз підвищено, тому у майбутньому Кремль зможе відкликати з резерву чоловіків до 40 років, а офіцери можуть бути відкликані на службу в збройні сили до 70 років у різних градаціях.

«Хоча ця постанова спрямована на резервістів, привертає увагу підвищення призовного віку до 30 років, адже Росія може збільшити кількість чинних солдатів до трьох мільйонів, якщо хід війни в Україні зробить це необхідним, тому у Москві готові воювати ще два-три роки», — повідомили співрозмовники видання.

Зазначається, що у такому випадку, у російській армії буде більше активних солдатів, ніж у збройних силах Китаю, однак рівень підготовки багатьох з цих солдатів, ймовірно, не дуже високий, на додаток до масових проблем російських збройних сил з їхнім оснащенням.

Попри все, джерела у німецькому уряді застерігають від недооцінки такої мілітаризації російського суспільства.

Триває 525-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби Росія  завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА

Теги: росія Німеччина армія путін мобілізація диктатор фронт

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