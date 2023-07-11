Ситуація на таврійському напрямку: окупанти почали здаватися у полон

У районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні

На таврійському напрямку Сили оборони зафіксували збільшення кількості російських окупантів, які здалися в полон за добу. Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону

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«Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві... За минулу добу ми зафіксували, що в полон здалися 19 осіб (за попередню добу було 10 полонених). Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання «Таврія». Це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію. І, безумовно, з нашої сторони – це успіх», – зазначив речник.

За словами Шершня, в районі Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині українські військові перебувають в активній обороні.

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Станом на 11 липня українські захисники ведуть наступ на чотирьох напрямках – Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. Росіяни почали застосовувати резерв і здійснювати переміщення своїх військ. «Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви», – зазначив речник.

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.