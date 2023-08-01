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Ракетний удар по Одесі. Патріарх Кирило вирішив, що у зруйнованому соборі сидів Антихрист? 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі. Патріарх Кирило вирішив, що у зруйнованому соборі сидів Антихрист? 
У своєму привітальному слові Кирило назвав російського диктатора Володимира Путіна борцем з Антихристом.
фото з відкритих джерел

Ватажок РПЦ «оригінально» відреагував на гнів духовенства УПЦ МП після руйнування собору російською ракетою

Патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) вважає, що Росія вдарила по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі, бо саме у такий спосіб бореться із Антихристом. Про це глава РПЦ сказав на відкритті 24-й з'їзду Всесвітнього російського народного собору, повідомляє Sota.

У своєму привітальному слові Кирило назвав російського диктатора Володимира Путіна борцем з Антихристом.

Кирилу не сподобалася реакція вікарія Одеської єпархії УПЦ МП архієпископа Арцизького Віктора, який попросив «відстати» від УПЦ після того, як Росія завдала удару по собору в Одесі. «Руйнування храмів, загибель та страждання мирного населення почалися дев'ять років тому на Донбасі. З того часу вся повнота Руської Церкви молиться і про кожного загиблого, і про рідних, що втратили в ході конфлікту… А ті, хто підтримує РПЦ у боротьбі проти Антихриста, потраплять до Царства Божого», – вважає глава РПЦ.

Нагадаємо, вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

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Теги: росія населення собор росіяни УПЦ МП патріарх Кирил Одеса

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