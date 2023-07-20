В Україні скасують бойкот турнірів з росіянами та білорусами? Нардеп натякнув

Міністерство молоді та спорту заборонило українцям брати участь у змаганнях, до яких допустили представників РФ та Білорусі

Жан Беленюк натякнув на те, що найближчим часом український бойкот можуть зняти

Народний депутат України та олімпійський чемпіон Жан Беленюк поділився інформацією стосовно заборони українським спортсменам виступати на одних змаганнях з росіянами та білорусами. Про це він написав у Telegram.

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Після повномасштабного вторгнення Росії Міністерство молоді та спорту заборонило українцям брати участь у змаганнях, до яких допустили представників країн-агресорів.

Сьогодні, 20 липня, Беленюк опублікував допис у своєму Telegram-каналі та натякнув на те, що найближчим часом бойкот можуть зняти.

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Жан Беленюк припустив, що заборону українським спортсменам виступати на одних змаганнях з росіянами та білорусами скоро скасують фото: скріншот з соцмереж

«Запахло відміною бойкоту…» – написав Беленюк у Telegram.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради закликали Раду нацбезпеки та оборони ввести санкції проти представників спорту Росії та Білорусі. До списку потрапили 36 осіб.

До слова, дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лідія Іванова піднесла Росію до рангу «найсильнішої держави планети» і вимагає скасувати заборону на символіку країни-агресорки до міжнародних змагань. Вона назвала подібні умови допуску атлетів із РФ приниженням.