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Роботи немає, зарплати низькі: українські біженці пожалілись на життя у Норвегії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Роботи немає, зарплати низькі: українські біженці пожалілись на життя у Норвегії
Норвегія пропонує українцям можливості з працевлаштування
фото з відкритих джерел

Найчастіше тих, хто в'їхав до Норвегії, селять у комуни в селах та невеликих містах

У Норвегії українці можуть отримувати зарплатню від 3,6 тис. євро. Однак для працевлаштування потрібно знати як мінімум англійську мову, а ще краще – норвезьку, адже конкуренція за робоче місце у країні дуже висока. Про це пишуть у групі у Facebook «Українці в Норвегії».

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Так користувач Борис Панасовський саркастично пише: «Роботи немає, зп низькі. Одні бомжі».

Олександра Гамієва нарікає, що для українців не роблять жодних винятків. «Якщо ви живете в маленькому містечку, то роботу знайти практично не реально, тим більше без знання хоча б базової англійської. Якщо пощастить, знайдете підробіток на кшталт прибирання», –  розповідає вона.

Інший українець, Сергей Шинкаренко, зазначає, що у Норвегії робота є і великі зарплати, тільки потрібно мати посвідку на проживання або робочу візу, бути крутим фахівцем і знати англійську або норвезьку мову.

Як пишуть громадяни України, найчастіше тих, хто в'їхав до Норвегії, поселять у комуни у селах та невеликих містах. На цей час платитимуть допомогу у розмірі близько 650 євро на особу.

В Норвегії є невелика кількість трудових мігрантів з інших країн. Без знання мови можна працювати електриком, механіком, виконувати некваліфіковану роботу на виробництві, вантажником, водієм, зварювальником тощо.  Також українці можуть працювати покоївками, помічниками в портах, офіціантами.

Торік у середньому тут заробляли 4700 євро на місяць. Електрик може заробляти 4200 євро, прибиральник близько 4060 євро, маляр 3690 євро. Для розуміння квартиру можна орендувати за 1600 євро, а на місячний проїзд громадським транспортом доведеться віддати близько 80 євро.

Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення про збільшення обсягу коштів доступних для потреб біженців з України у переглянутому бюджеті на 2023 рік.

Як повідомляє видання The Local, уряд Норвегії пропонує збільшити фінансування в ряді регіонів на тлі прогнозу щодо того, що в 2023 році до Норвегії можуть прибути до 43 тисяч біженців з України.

«Ми звернулися до муніципалітетів з проханням розмістити в цілому 35 тисяч біженців в 2023 році. Але останні прогнози, які ми бачили, показують, що їх може бути навіть більше. Ось чому нам потрібно розселити більше біженців», – заявила міністр праці та соціальної інтеграції Марте М'єс Персен.

Повідомляється, що муніципалітети отримають додаткові 50 000 крон (близько 4200 євро) за кожного поселеного біженця. Очікується, що до кінця 2024 року це обійдеться країні в 200 млн крон (до 17 млн євро). Також будуть виділені кошти на навчання біженців норвезькій мові. На це буде виділено 459 млн крон (понад 38 млн євро) до кінця 2024 року.

Нагадаємо,  влада Норвегії ухвалила рішення про виділення 250 млн крон (понад 23 млн доларів) на підтримку ядерної безпеки в Україні.  

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Теги: Норвегія українці фінансування робота біженці

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