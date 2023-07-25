Тільки не Варшава. У яких містах Польщі краще шукати роботу українцям

У Польщі поступово зростає попит на фахівців з високим рівнем компетенцій

Українці можуть легко знайти роботу у сусідній Польщі, проте найкраще забути про пошук вакансій у Кракові та Варшаві, а шукати у містах поменше. Про це пише NV Бізнес посилаючись на інформацію компанії з працевлаштування Gremi Personal.

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За інформацію Gremi Personal, за першу половину липня надійшло 2580 запитів на українських працівників. Найбільше вакансій було у таких містах (воєводствах):

Гданськ – 484 вакансії;

Вроцлав – 236 вакансій;

Катовіце – 233 вакансії;

Познань – 232 вакансії;

Лодзь – 220 вакансій.

А от у Варшаві, знайти роботу українцям не так просто. Експерти пояснюють, що заводи, фабрики та будь-які великі виробництва знаходяться далеко від столиці, в якій здебільшого передбачена робота в офісах. Однак рекрутери помітили зміни у тренді працевлаштування.

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Директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда розповідає, що у Польщі зростає попит на фахівців з високим рівнем компетенцій.

«Це пов’язано із масовим відкриттям українських компаній у Польщі, які також віддають перевагу своїм громадянам. Це гарна новина для високопрофесійних українців, які через війну були змушені працювати на роботах нижче їх компетенції», – розповіла директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда

Також агенція повідомила, скільки за одну робочу годину пропонують найзатребуванішим технічним спеціалістам:

зварник – 30 злотих (275 грн);

працівник м’ясного цеху – 28 злотих (256 грн);

електрик – 27 злотих (248 грн);

монтажник металоконструкції – 27 злотих (248 грн);

столяр – 26 злотих (238 грн).

А от жінам у Польщі платять дещо менше:

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карщиця (оператор погрузника) – 25 злотих (230 грн);

помічниця повара в готель – 22 злотих (202 грн);

робітниця на мийку підприємства – 21 злотих (193 грн);

робітниця на виробництво напівфабрикатів – 20 злотих (184 грн);

швачка сумок – 20 злотих (184 грн).

Джоболда зазначає, що на українцях тримається дуже велика частка економіки Польщі.

«Майже всі сфери економіки, де використовується низькокваліфікована і фізична праця, дуже сильно залежать від українців, починаючи від металургії, будівництва, суднобудування та закінчуючи логістикою, м’ясною, рибною, легкою промисловістю. Тому польські роботодавці конкурують між собою за українських працівників», – додала вона.

Нагадаємо, у наступному році в Польщі змінюються правила оплати праці робітників. Зокрема очікується підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи. Зараз мінімальна зарплата складає трохи більш як 25 тис. грн, повідомили в Міграційній платформі EWL.

З липня цього року мінімальні зарплати в Польщі виросли. Це відбулося вже вдруге за рік і це означає, що мінімальні зарплати для українців, які працюють в Польщі, збільшилися на 110 злотих або 1 000 гривень брутто (тобто до відрахування податків та зборів). Тобто тепер українці в Польщі будуть отримувати не менше 3 600 злотих брутто. Це стосується тих, хто працює за трудовим договором.

Після всіх відрахувань з 3 600 злотих залишиться приблизно 2 783 злотих. В перерахунку на гривні це складе 25,3 тис. грн..

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Наразі найбільше вакансій пропонується у сфері логістики (комплектація та пакування посилок). В середньому можна заробляти від 5 5000 до 6 800 злотих. В перерахунку на гривні це від 49,8 до 61,6 тис. грн. Точна сума залежить від кількості відпрацьованих годин. Але це заробіток до відрахування податків та зборів, тож на руки працівники отримуватимуть дещо менше.