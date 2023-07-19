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Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки
фото: Генштаб

Річард Мур зазначив, що «оптимістично налаштований» щодо перемоги України у війні проти Росії

Українські захисники протягом місяця контрнаступу деокупували більше територій, ніж російські загарбники захопили за рік. Про це заявиви голова британської розвідки Річард Мур, якого цитує CNN.

Мур зазначив, що «оптимістично налаштований» щодо перемоги України у війні проти Росії, сили якої втратили динаміку на полі бою.

Він зазначив, що Україна повернула більше території за місяць, ніж росіяни змогли захопити за рік. На його думку, існує мало шансів на те, що російські війська відновлять темп.

Голова британської розвідки впевнений, що саме Україна має «визначити» кінець війни, адже, за його словами, більшість конфліктів закінчуються певними переговорами.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, ЗСУ продовжують активно просуватись в Запорізькій області, а біля Бахмута Сили оборони зайняли майже всі панівні висоти. Водночас росіяни досягли тактичних успіхів на лінії Куп'янськ-Сватове. 

Триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Теги: Місяць Україна росіяни війна деокупація британська розвідка

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