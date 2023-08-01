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Британія ввела санкції проти шістьох росіян, причетних до ув'язнення опозиціонера Кара-Мурзи

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія ввела санкції проти шістьох росіян, причетних до ув'язнення опозиціонера Кара-Мурзи
Опозиційний політик і журналіст Володимир Кара-Мурза
фото з відкритих джерел

Цим особам буде заборонено в'їзд на територію Британії, а також їхні активи на території Сполученого Королівства, будуть заморожені

Велика Британія 31 липня, ввела санкції проти шести російських осіб, які мають причетність до арешту та ув'язнення російського журналіста та опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи. Про це повідомили на сайті британського уряду.

Серед осіб, до яких були застосовані обмеження, є прокурори Борис Лактіонов та Анна Потичко, а також троє суддів - Віталій Білицький, Катерина Дорохіна і Наталія Дудар, а також судовий експерт Данило Міхеєв.

Цим особам буде заборонено в'їзд на територію Великої Британії, а також їхні активи, якщо такі будуть виявлені на території Сполученого Королівства, будуть заморожені.

Нагадаємо, Московський міський суд засудив політика і публіциста Володимира Кара-Мурзу (оголошений в Росії «іноагентом») до 25 років позбавлення волі, визнавши винним у поширенні «фейків» про російську армію, співпрацю з небажаною організацією та держзраду.

Політика заарештували у квітні 2022 року. Тоді йому зачитали перше звинувачення – у поширенні «фейків» про російську армію (пункт «Д» частини 2 статті 207.3 КК РФ). Приводом для порушення справи став його виступ із критикою дій російської влади та війни в Україні перед законодавцями американського штату Арізона.

У серпні проти Кара-Мурзи порушили ще одну кримінальну справу – за статтею про провадження діяльності «небажаної організації» (частина 1 статті 284.1 КК РФ). Політика звинуватили у тому, що він 27 жовтня 2021 провів у московському Центрі Сахарова конференцію на підтримку політичних ув'язнених на гроші Free Russia Foundation – організації, яка визнана в Росії «небажаною».

Сам Кара-Мурза провини не визнав. У своєму останньому слові політик наголосив, що перебуває у в'язниці за свої політичні погляди.

Теги: санкції політика прокурор Велика Британія росіяни

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