Посуха в Криму. Окупанти проклали 900 км труб, аби врятувати Сімферополь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роботи з прокладки водогону тривали місяць

Водогін проклали між Тайганським і Сімферопольським водосховищами

Російські окупанти проклали трубопровід зі сходу Криму до Сімферополя, що страждає від посухи. Відео з місця подій опублікували росЗМІ.

На кадрах видно, як чоловіки в формі займаються прокладкою труб і в кінці вода під великим напором б'є з труб.

Зазначається, що роботи тривали місяць. Водогін проклали між Тайганським і Сімферопольським водосховищами. Загальна протяжність 15 ліній склала 900 кілометрів, це дозволить забезпечити місто прісною водою в обсязі до 50 тисяч кубометрів на день.

Нагадаємо, багато водосховища окупованого півострова обміліли на початку 2020 року, який вважається одним з найбільш посушливих за останні 150 років.

Читайте також: