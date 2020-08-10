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    Суспільство

    Посуха в Криму. Окупанти проклали 900 км труб, аби врятувати Сімферополь

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    Роботи з прокладки водогону тривали місяць - Посуха в Криму. Окупанти проклали 900 км труб, аби врятувати Сімферополь
    Роботи з прокладки водогону тривали місяць

    Водогін проклали між Тайганським і Сімферопольським водосховищами

    Російські окупанти проклали трубопровід зі сходу Криму до Сімферополя, що страждає від посухи. Відео з місця подій опублікували росЗМІ.

    На кадрах видно, як чоловіки в формі займаються прокладкою труб і в кінці вода під великим напором б'є з труб.

    Зазначається, що роботи тривали місяць. Водогін проклали між Тайганським і Сімферопольським водосховищами. Загальна протяжність 15 ліній склала 900 кілометрів, це дозволить забезпечити місто прісною водою в обсязі до 50 тисяч кубометрів на день.

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    Посуха в Криму. Окупанти проклали 900 км труб, аби врятувати Сімферополь
    Посуха в Криму. Окупанти проклали 900 км труб, аби врятувати Сімферополь
    Посуха в Криму. Окупанти проклали 900 км труб, аби врятувати Сімферополь

    Нагадаємо, багато водосховища окупованого півострова обміліли на початку 2020 року, який вважається одним з найбільш посушливих за останні 150 років.

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