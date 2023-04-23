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«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото)
Унікальне явище в небі над Україною
фото з соцмереж

Слідом за Венерою 26 квітня поряд із Місяцем можна буде побачити і Марс

Цього вечора в небі над Україною можна спостерігати незвичайну картину: Місяць і Венера практично «поєдналися» одне з одним. Користувачі соцмереж активно діляться кадрами унікального астрологічного явища.

«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото) фото 1
фото: Facebook / Анатолий Матвийчук
«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото) фото 2
фото: Facebook / Sergij Tikhy
«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото) фото 3
фото з соцмереж

Очікується, що 26 квітня поряд із Місяцем можна буде побачити Марс.

Крім того, користувачі публікують фото дивовижного забарвлення неба, яке нагадує Північне сяйво. Таке незвичайне явище помітили жителі Київської області.

«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото) фото 4
фото з соцмереж
«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото) фото 5
фото з соцмереж
«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото) фото 6
фото з соцмереж

Нагадаємо, що 11 квітня в небі можна було бачити парад планет, або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет. 

До слова, цьогоріч парад планет можна буде спостерігати ще декілька разів.

Крім того, у ніч проти 7 березня в небі над Києвом можна було спостерігати особливе місячне явище – гало.

Читайте також: Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище
Теги: атмосферне явище космос

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