«Поцілунок» Місяця і Венери: у небі можна побачити унікальне явище (фото)

Унікальне явище в небі над Україною

Слідом за Венерою 26 квітня поряд із Місяцем можна буде побачити і Марс

Цього вечора в небі над Україною можна спостерігати незвичайну картину: Місяць і Венера практично «поєдналися» одне з одним. Користувачі соцмереж активно діляться кадрами унікального астрологічного явища.

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фото: Facebook / Анатолий Матвийчук

фото: Facebook / Sergij Tikhy

фото з соцмереж

Очікується, що 26 квітня поряд із Місяцем можна буде побачити Марс.

Крім того, користувачі публікують фото дивовижного забарвлення неба, яке нагадує Північне сяйво. Таке незвичайне явище помітили жителі Київської області.

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фото з соцмереж

фото з соцмереж

фото з соцмереж

Нагадаємо, що 11 квітня в небі можна було бачити парад планет, або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет.

До слова, цьогоріч парад планет можна буде спостерігати ще декілька разів.

Крім того, у ніч проти 7 березня в небі над Києвом можна було спостерігати особливе місячне явище – гало.