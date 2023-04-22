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Китай створює кіберзброю для захоплення супутників США – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай створює кіберзброю для захоплення супутників США – ЗМІ
Китай вважає супутники ключовими засобом контролю за інформацією – найголовнішою для Пекіна сферою ведення бойових дій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Витік секретних документів свідчить. що Китай домігся значного прогресу в розвитку військових космічних технологій

Китай почав працювати над створенням складної кіберзброї, щоб встановити контроль над ворожими супутниками на тлі потенційної війни за Тайвань. Про це пише Financial Times із посиланням на секретний звіт розвідки США.

Центральне розвідувальне управління США дізналося, що Пекін поставив перед своїми військовими завдання, які значно перевершують все те, що Росія зараз застосовує в Україні. Китайці нібито хочуть навчитися імітувати сигнали управління ворожими супутниками, щоб у критичний момент захоплювати їх та виводити з ладу. Як пише пидання, Китай вважає їх ключовими засобом контролю за інформацією – найголовнішою сферою ведення бойових дій для Пекіна.

«Військові офіційні особи США попередили, що Китай домігся значного прогресу в розвитку військових космічних технологій, в тому числі в області супутникового зв’язку», – інформує Financial Times.

Також зазначається, що Тайвань звернув увагу на важливість супутникового зв’язку для українських військових у війні проти Росії. Влада Тайваню тепер так само прагне побудувати комунікаційну інфраструктуру, яка зможе витримати напад з боку Китаю.

Нагадаємо, що Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню

Як повідомлялося, голова КНР Сі Цзіньпін заявив військовослужбовцям Народно-визвольної армії Китаю про необхідність посилити підготовку до реальних бойових дій.

До слова, The Washington Post із посиланням на оцінки Пентагону повідомляв, що Тайвань не має можливості виявляти точні запуски ракет, через що вразливий до нападу Китаю з повітря.

Читайте також: Штормове попередження. США і Китай готуються до війни за Тайвань
Теги: Китай Тайвань США космос зброя

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