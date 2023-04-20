Спалах над Києвом: КМВА пояснила, чому заявила про падіння супутника NASA

Дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння

Сергій Попко: «Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння»

Київська міська військова адміністрація заявила, що яскравий спалах над Києвом під час повітряної тривоги був спричинений супутником NASA, аби на той момент заспокоїти киян. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

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«Після перевірки та уточнення, інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася», – зазначив Попко.

Він пояснив, що дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння. «Тож аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, КМВА оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою «попередня інформація», – зазначив Попко.

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За словами начальника КМВА, на той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було. «Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник», – підкреслив Попко.

Втім, що саме це було – мають з’ясувати виключно фахівці. «Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння», – додав Попко.

Нагадаємо, увечері 19 квітня у Києві, Київській та низці областей пролунала повітряна тривога. Під час повітряної тривоги жителі столиці побачили в небі яскравий спалах, однак звуку вибуху чути не було. За повідомленням NASA та проєкту Alpha Centauri, це міг бути метеор.

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Як повідомлялося, спалах у небі над Києвом, який бачили жителі столиці 19 квітня, не був спричинений падінням з орбіти супутника Rhessi. Науковці американського космічного агентства NASA припускають, що це був болід (метеор).

Як ппвідомлялося, під час спалахів у небі над Київщиною Головний центр спецконтролю при космічному агентстві України зафіксував високоенергетичну акустичну подію.