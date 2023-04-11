Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище
У параді, який відбудеться вже сьогодні, візьмуть участь аж чотири планети
Одним із найбільш видовищних небесних явищ, які можна спостерігати неозброєним оком, є парад планет. Або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет.
Найближча така подія станеться уже 11 квітня. У параді візьмуть участь аж чотири планети. Про це пише Starwalk.space.
Вже сьогодні чотири планети Сонячної системи Меркурій, Уран, Венера та Марс вишикуються на небі в одну лінію. Це так зване мале вирівнювання.
Його можна побачити за допомогою найпростішого телескопа, бінокля або додатків для спостереження за нічним небом.
Аби побачити парад планет найкраще, треба чітко дізнатися час заходу сонця. Треба вийти на рівну місцевість без дерев та високих будинків з темним небом без зайвого світла навколо. Найяскравішою буде Венера.
Які ще паради планет можна побачити у 2023 році
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24 квітня — мале вирівнювання Меркурія, Урана, Венери та Марса у 38-градусному секторі неба;
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29 травня — мале вирівнювання Урана, Меркурія, Юпітера та Сатурна у 70-градусному секторі неба;
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17 червня — велике вирівнювання Меркурія, Урана, Юпітера, Нептуна та Сатурна у 93-градусному секторі неба;
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26 липня — міні-вирівнювання Меркурія, Венери та Марса в 11-градусному секторі неба;
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24 серпня — міні-вирівнювання західних Меркурія і Марса і висхідного Сатурна в 174-градусному секторі неба на заході сонця; пізніше вночі — мале вирівнювання Урана, Юпітера, Нептуна та Сатурна у 78-градусному секторі неба.
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