Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище

У параді, який відбудеться вже сьогодні, візьмуть участь аж чотири планети

У параді, який відбудеться вже сьогодні, візьмуть участь аж чотири планети

Одним із найбільш видовищних небесних явищ, які можна спостерігати неозброєним оком, є парад планет. Або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет.

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Найближча така подія станеться уже 11 квітня. У параді візьмуть участь аж чотири планети. Про це пише Starwalk.space.

Вже сьогодні чотири планети Сонячної системи Меркурій, Уран, Венера та Марс вишикуються на небі в одну лінію. Це так зване мале вирівнювання.

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Його можна побачити за допомогою найпростішого телескопа, бінокля або додатків для спостереження за нічним небом.

Аби побачити парад планет найкраще, треба чітко дізнатися час заходу сонця. Треба вийти на рівну місцевість без дерев та високих будинків з темним небом без зайвого світла навколо. Найяскравішою буде Венера.

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