Чому РФ під час одного вильоту використовує більше літаків, ніж ракет: роз’яснення

Під час останнього ракетного удару по Україні окупанти підняли у небо 9 бомбардувальників, але запустили сім ракет

Під час масованих ракетних атак по Україні російські загарбники часто використовують більше літаків, ніж випущено ракет. Таким чином під час бойових вильотів ворог одночасно тренує льотний склад. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Як зазначив спікер, росіяни здійснюють імітаційні пуски, а також тренуються виходити на пускові рубежі та повертатися на аеродроми.

«Вони часто використовують більше літаків , ніж випущено ракет…Це відпрацювання імітаційних пусків, які вони проводять залітаючи в зону пуску…Таким чином тренується льотний склад їхній – злітати, виходити на рубіж пуску ракет, саме тому було випущено вчора сім ракет і використовувалось дев’ять літаків», – розповів Ігнат.

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За його словами, під час останнього ракетного удару по Україні окупанти підняли у небо 9 бомбардувальників, але запустили сім ракет. Це свідчить про відпрацювання ворогом тактичних прийомів.

Нагадаємо, триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.