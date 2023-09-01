Гроші з повітря. Рада знайшла нове джерело фінансування армії

У 2024 році буде близько 10 млрд. грн додаткових коштів, які Україна може за рахунок нового податку на чистий процентний прибуток спрямувати на армію

Депутати розробили законопроєкт про оподаткування надприбутків банків, який має допомогти фінансуванню армії

З 2024 року в Україні має запрацювати законопроєкт з оподаткування надприбутків банків, які планують використати для фінансування армії. В інтерв’ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розповів, як працюватиме законопроєкт та що ним передбачається.

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Гетманцев пояснює: цей законопроєкт не є винаходом України. В усіх країнах, що ввели додатковий податок на банки, оподатковується саме чистий процентний прибуток (різниця між процентними доходами і витратами). Є більш складні моделі Чехії, країн Балтії, Італії, а є більш проста іспанська модель, яку Україна взяла як як базову, відкинувши додаткове оподаткування чистих комісійних доходів. Відповідно до неї вираховується чистий процентний прибуток, який оподатковується додатково за ставкою у 5%, додав Гетманцев.

За останній рік чистий процентний прибуток банків істотно зріс.

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«За першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами – 73,5 млрд. Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%, першої половини 2022 року – на 41%», – повідомив він.

Природа надприбутків українських банків обумовлена, насамперед, структурним профіцитом банківської ліквідності і підняттям процентних ставок. Надлишок ліквідності наступного року нікуди не дінеться, а лише буде збільшуватись, оскільки обумовлюється значним дефіцитом державного бюджету, що фінансується переважно за рахунок зовнішніх джерел і притоку валюти.

«Ці кошти витрачаються на фінансування дефіциту бюджету – виплату зарплат, купівлю товарів і послуг. Але одночасно вони потрапляють у банківську систему. Валютні обмеження додатково підтримують цей гривневий надлишок. Наступного року вільна банківська ліквідність продовжить збільшуватись, і її потрібно буде зв’язувати в основному через депозитні сертифікати. Тому навіть при зниженні ставок, банки продовжать отримувати значний прибуток від таких операцій», – пояснює Гетманцев.

За попередніми розрахунками, у 2024 році буде близько 10 млрд. грн додаткових коштів, які Україна може за рахунок нового податку на чистий процентний прибуток спрямувати на армію.

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«Це точно справедливо, бо, як йшлося вище, цей прибуток отримується банками здебільшого за рахунок депозитних сертифікатів – інструменту, де комерційному банку не треба працювати маркетингово, розробляти для людей якісь цікаві інструменти, як, скажімо, в кредитуванні. За допомогою цього механізму, який фактично пропонується Нацбанком для комерційних банків, вони просто абсорбують ліквідність з ринку, аби остання не тиснула на готівковий курс і ціни. Мені здається, ми могли б навіть досягти тут консенсусу з галуззю, хоча вона, звичайно, буде проти, про що ми вже чули окремі заяви. Комітет відкритий до конструктивного доопрацювання законопроекту, якщо він буде прийнятий у першому читанні», – пояснює Гетманцев.

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