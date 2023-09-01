Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Гроші з повітря. Рада знайшла нове джерело фінансування армії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Гроші з повітря. Рада знайшла нове джерело фінансування армії
У 2024 році буде близько 10 млрд. грн додаткових коштів, які Україна може за рахунок нового податку на чистий процентний прибуток спрямувати на армію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Депутати розробили законопроєкт про оподаткування надприбутків банків, який має допомогти фінансуванню армії

З 2024 року в Україні має запрацювати законопроєкт з оподаткування надприбутків банків, які планують використати для фінансування армії. В інтерв’ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розповів, як працюватиме законопроєкт та що ним передбачається.

Гетманцев пояснює: цей законопроєкт не є винаходом України. В усіх країнах, що ввели додатковий податок на банки, оподатковується саме чистий процентний прибуток (різниця між процентними доходами і витратами). Є більш складні моделі Чехії, країн Балтії, Італії, а є більш проста іспанська модель, яку Україна взяла як як базову, відкинувши додаткове оподаткування чистих комісійних доходів. Відповідно до неї вираховується чистий процентний прибуток, який оподатковується додатково за ставкою у 5%, додав Гетманцев.

За останній рік чистий процентний прибуток банків істотно зріс.

«За першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами – 73,5 млрд. Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%, першої половини 2022 року – на 41%», – повідомив він.

Природа надприбутків українських банків обумовлена, насамперед, структурним профіцитом банківської ліквідності і підняттям процентних ставок. Надлишок ліквідності наступного року нікуди не дінеться, а лише буде збільшуватись, оскільки обумовлюється значним дефіцитом державного бюджету, що фінансується переважно за рахунок зовнішніх джерел і притоку валюти. 

«Ці кошти витрачаються на фінансування дефіциту бюджету – виплату зарплат, купівлю товарів і послуг. Але одночасно вони потрапляють у банківську систему. Валютні обмеження додатково підтримують цей гривневий надлишок.  Наступного року вільна банківська ліквідність продовжить збільшуватись, і її потрібно буде зв’язувати в основному через депозитні сертифікати. Тому навіть при зниженні ставок, банки продовжать отримувати значний прибуток від таких операцій», – пояснює Гетманцев.    

За попередніми розрахунками, у 2024 році буде близько 10 млрд. грн додаткових коштів, які Україна може за рахунок нового податку на чистий процентний прибуток спрямувати на армію.

«Це точно справедливо, бо, як йшлося вище, цей прибуток отримується банками здебільшого за рахунок депозитних сертифікатів – інструменту, де комерційному банку не треба працювати маркетингово, розробляти для людей якісь цікаві інструменти, як, скажімо, в кредитуванні. За допомогою цього механізму, який фактично пропонується Нацбанком для комерційних банків, вони просто абсорбують ліквідність з ринку, аби остання не тиснула на готівковий курс і ціни. Мені здається, ми могли б навіть досягти тут консенсусу з галуззю, хоча вона, звичайно, буде проти, про що ми вже чули окремі заяви. Комітет відкритий до конструктивного доопрацювання законопроекту, якщо він буде прийнятий у першому читанні», – пояснює Гетманцев.   

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, скільки грошей Україна витрачає на війну. Цифри шокують.

Читайте також:

Теги: банк війна гроші Україна Данило Гетманцев

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Пальчук
Лікувати онкохворих? Батюшка Московської церкви пояснив, навіщо йому останній айфон
6 серпня, 07:11
Для Путіна війна набула більш масштабного характеру, ставши кульмінацією цивілізаційної війни проти Заходу
Журналіст The New York Times провів місяць у Росії та описав її однією промовистою фразою
8 серпня, 09:21
Командування ЗСУ приділяє дуже серйозну увагу власній аналітиці, яку готують військові структури
Як оцінки Заходу щодо контрнаступу впливають на рішення Залужного: відповідь Міноборони
8 серпня, 15:41
За добу ворог атакував дев'ять областей України
За добу окупанти вбили трьох людей. Ситуація в регіонах
9 серпня, 11:39
ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
18 серпня, 06:45
Зміни планують внести до ст. 38 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу»
Нардепи пропонують змінити правила вручення повісток
16 серпня, 13:07
Володимир Зеленський: «Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі»
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
16 серпня, 22:12
Єгипет намагається врятувати себе від продовольчої кризи
Єгипет купив сам у себе зерно, позичивши гроші в однієї країни
28 серпня, 18:38
Денис загинув у 31 рік
Хвилина мовчання: згадаймо науковця Дениса Борисова
30 серпня, 09:00

Економіка

Гроші з повітря. Рада знайшла нове джерело фінансування армії
Гроші з повітря. Рада знайшла нове джерело фінансування армії
Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко
Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко
Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики
Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики
НБУ нагадав про завершення обміну старих банкнот та монет
НБУ нагадав про завершення обміну старих банкнот та монет
Новий опалювальний сезон. «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла
Новий опалювальний сезон. «Нафтогаз» звернувся до підприємств-постачальників тепла
Соратник Зеленського натякає, що для наповнення бюджету потрібна більша інфляція
Соратник Зеленського натякає, що для наповнення бюджету потрібна більша інфляція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон
22K
Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
20K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
9339
СБУ скинула російського царя Миколу II з воріт монастиря у Києві (фото)
8814
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
8335
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту